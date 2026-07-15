В Екатеринбурге прошли Чтения "История императорского дома Романовых"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге прошли VIII Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения на тему «История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций».
- В конференции участвовали историки, архивисты и представители музейного сообщества из разных регионов России.
- Отдельное внимание в мероприятии было уделено юбилейным датам коронаций российских императоров — Николая I, Александра II и Николая II.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения "История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций" состоялись в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история. Свердловская область" прошла ежегодная научная конференция – VIII Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения "История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций". Чтения организованы фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).
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"Столько теплых слов сказано, но я бы сказала еще и еще о том, что совершенно безмерная моя благодарность Господу и благодарность людям… Я благодарна уральцам, потому что Екатеринбургом все не ограничивается, вы посмотрите, что делается вашими руками: возрождаются города. Столько интересного происходит, сколько уже интересного и полезного было сделано, но все это невозможно было бы без вас", – сказала в приветственном слове кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.
Она также поблагодарила руководство Свердловской области и партнеров за внимание к просветительской работе, отметив, что благодаря совместному труду растет интерес жителей к музейным экспозициям, историческим маршрутам и культурным событиям.
"Каждый раз эта тема неисчерпаема, а интерес к ней только растет. Мы переходим от изучения истории к ее осмыслению. Для Свердловской области эта деятельность имеет особую ценность, поскольку наш регион неразрывно связан с судьбой дома Романовых. Для многих уральцев и гостей нашего региона места, связанные с царской семьей, представляют не только историческую ценность, но возможность серьезной духовной внутренней работы", – подчеркнула в свою очередь председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, чтения, которые проходят уже восьмой год подряд, являются важнейшим элементом научного осмысления истории нашей страны. "Для нас большая честь, что каждый год география наших гостей растет. Каждый год чтения приносят что-то новое в понимании исторической роли князей дома Романовых", – добавила Савинова.
В конференции участвовали историки, архивисты и представители музейного сообщества из Москвы и Подмосковья, Нижегородской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей и Пермского края. По ее итогам ожидается подготовка сборника. В докладах, как ранее уточняли в ЕСПО, представлены материалы о биографиях и служении членов дома Романовых, их вкладе в развитие Урала, благотворительность и образование, а также о международной политике Николая II и Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.
В этом году отдельное внимание в мероприятии уделено юбилейным датам коронаций российских императоров – Николая I, Александра II и Николая II, уточнили в департаменте информационной политики региона.
Помимо чтений, вечером в Екатеринбурге впервые представили стендовую выставку о коронации императоров дома Романовых, а в пятницу мероприятия с участием фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" продолжатся в свердловском Алапаевске.
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