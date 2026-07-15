В Екатеринбурге прошли Чтения "История императорского дома Романовых"

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"Столько теплых слов сказано, но я бы сказала еще и еще о том, что совершенно безмерная моя благодарность Господу и благодарность людям… Я благодарна уральцам, потому что Екатеринбургом все не ограничивается, вы посмотрите, что делается вашими руками: возрождаются города. Столько интересного происходит, сколько уже интересного и полезного было сделано, но все это невозможно было бы без вас", – сказала в приветственном слове кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.