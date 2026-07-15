В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за сильной грозы в Екатеринбурге самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы сели на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске.

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильных дождях на несколько дней.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы сели на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильной грозы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Как передает корреспондент РИА Новости, столицу Урала накрыла гроза, начался затяжной дождь, а пользователи в соцсетях делятся снимками поломанных деревьев после шторма и глубоких луж на дорогах. Ранее региональный главк МЧС информировал, что сильные дожди ожидаются в Свердловской области во вторник и среду. Позднее ведомство продлило штормовое предупреждение – и в четверг, и пятницу регион совсем не отдохнет от ливней.

"Сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск", – говорится в сообщении аэропорта.

По данным мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток, коммунальные службы уже приступили к устранению помех для движения транспорта и пешеходов.

"Из-за ухудшения погодных условий была нарушена работа 49 светофоров, 15 из них уже восстановлены, на остальных работы организованы в оперативном режиме в порядке очередности", – подчеркнули в администрации, добавив, что также произошло шесть прорывов контактной сети общественного транспорта, ведутся ремонтные работы.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным ГУ МЧС, более 360 жилых домов и более 1,5 тысячи приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Свердловской области.