Ефимов: свыше 50 объектов недвижимости передали социальным учреждениям

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. С января по июль 2026 года свыше 50 объектов недвижимости передали социальным учреждениям, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В первом полугодии город передал в оперативное управление профильным учреждениям 53 объекта недвижимости общей площадью более 215 тысяч квадратных метров. Они расположены в 11 административных округах. Среди них как новые здания, так и помещения и вспомогательные сооружения, обеспечивающие полноценное функционирование организаций", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что 23 объекта пополнили систему образования города, пять – спорта. При этом три объекта дополнили культурную сферу.