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Ефимов: свыше 50 объектов недвижимости передали социальным учреждениям - РИА Новости, 15.07.2026
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14:00 15.07.2026 (обновлено: 14:04 15.07.2026)
Ефимов: свыше 50 объектов недвижимости передали социальным учреждениям

Ефимов: более 50 объектов недвижимости передали социальным учреждениям

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. С января по июль 2026 года свыше 50 объектов недвижимости передали социальным учреждениям, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первом полугодии город передал в оперативное управление профильным учреждениям 53 объекта недвижимости общей площадью более 215 тысяч квадратных метров. Они расположены в 11 административных округах. Среди них как новые здания, так и помещения и вспомогательные сооружения, обеспечивающие полноценное функционирование организаций", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что 23 объекта пополнили систему образования города, пять – спорта. При этом три объекта дополнили культурную сферу.
Наибольшее число объектов получили профильные организации в ТиНАО и Восточном административном округе – по десять. Одним из крупных спортивных объектов, который был передан в текущем году профильному учреждению департамента спорта, стал лыжный трамплин К-75. Его площадь составляет около 3,4 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.
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