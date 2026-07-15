Ученые нашли способ борьбы с депрессией без лекарств

Для занятий зал прогревают до температуры от 35 до 40 градусов Цельсия. Участникам рекомендовали заниматься не менее двух раз в неделю.

Анализ показал, что каждое дополнительное занятие снижало выраженные депрессивные симптомы на 0,72 балла по клинической шкале. В результате средний показатель депрессии снизился на 13,88 балла, и этот эффект не зависел от возраста, пола, образования или приема антидепрессантов, а люди, которые уже лечились медикаментозно, реагировали на занятия почти так же, как и те, кто не принимал лекарства.