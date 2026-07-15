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Ученые нашли способ борьбы с депрессией без лекарств - РИА Новости, 15.07.2026
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22:59 15.07.2026
Ученые нашли способ борьбы с депрессией без лекарств

JAD: горячая йога снижает депрессию

© Фото : Freepik / yanalyaДевушка выполняет упражнение
Девушка выполняет упражнение - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Freepik / yanalya
Девушка выполняет упражнение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые пришли к выводу, что занятия горячей йогой могут помочь уменьшить симптомы депрессии.
  • В исследовании участвовали 80 взрослых людей со средней и тяжелой степенью депрессии, которые занимались горячей йогой по 90 минут не менее двух раз в неделю в течение восьми недель.
  • Каждое дополнительное занятие снижало выраженные депрессивные симптомы на 0,72 балла по клинической шкале, а средний показатель депрессии снизился на 13,88 балла.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Занятия горячей йогой могут помочь уменьшить симптомы депрессии, к такому выводу пришли ученые. Результат их исследования опубликован в Journal of Affective Disorders (JAD).
"Восемьдесят взрослых людей средней и тяжелой степени депрессии <…> были случайным образом выбраны для участия в 8-недельной программе занятий горячей йогой с тренировками по 90 минут <…>", — говорится в материале.
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Для занятий зал прогревают до температуры от 35 до 40 градусов Цельсия. Участникам рекомендовали заниматься не менее двух раз в неделю.
Анализ показал, что каждое дополнительное занятие снижало выраженные депрессивные симптомы на 0,72 балла по клинической шкале. В результате средний показатель депрессии снизился на 13,88 балла, и этот эффект не зависел от возраста, пола, образования или приема антидепрессантов, а люди, которые уже лечились медикаментозно, реагировали на занятия почти так же, как и те, кто не принимал лекарства.
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