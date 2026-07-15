Ученые нашли способ борьбы с депрессией без лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые пришли к выводу, что занятия горячей йогой могут помочь уменьшить симптомы депрессии.
- В исследовании участвовали 80 взрослых людей со средней и тяжелой степенью депрессии, которые занимались горячей йогой по 90 минут не менее двух раз в неделю в течение восьми недель.
- Каждое дополнительное занятие снижало выраженные депрессивные симптомы на 0,72 балла по клинической шкале, а средний показатель депрессии снизился на 13,88 балла.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Занятия горячей йогой могут помочь уменьшить симптомы депрессии, к такому выводу пришли ученые. Результат их исследования опубликован в Journal of Affective Disorders (JAD).
"Восемьдесят взрослых людей средней и тяжелой степени депрессии <…> были случайным образом выбраны для участия в 8-недельной программе занятий горячей йогой с тренировками по 90 минут <…>", — говорится в материале.
Для занятий зал прогревают до температуры от 35 до 40 градусов Цельсия. Участникам рекомендовали заниматься не менее двух раз в неделю.
Анализ показал, что каждое дополнительное занятие снижало выраженные депрессивные симптомы на 0,72 балла по клинической шкале. В результате средний показатель депрессии снизился на 13,88 балла, и этот эффект не зависел от возраста, пола, образования или приема антидепрессантов, а люди, которые уже лечились медикаментозно, реагировали на занятия почти так же, как и те, кто не принимал лекарства.