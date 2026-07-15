Дегтярев прокомментировал решение IHF по российским гандболистам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без ограничений.
- Гандбол стал третьим игровым видом спорта, в котором были допущены российские команды всех возрастов.
- IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение Международной федерации гандбола (IHF) о полном допуске российских команд свидетельствует об ускорении процесса возвращения России в мировой спорт.
В среду IHF допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без каких-либо ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта, где были допущены российские команды всех возрастов. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, в июле аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).
"Это решение стало продолжением поэтапного возвращения: весной IHF разрешила юношеским сборным России проводить и участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления российским командам wild card на отдельные международные соревнования. IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений, и четвертой федерацией, реализовавшей соответствующие рекомендации МОК. Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов.