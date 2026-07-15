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Дегтярев прокомментировал решение IHF по российским гандболистам - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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18:39 15.07.2026 (обновлено: 19:39 15.07.2026)
Дегтярев прокомментировал решение IHF по российским гандболистам

Дегтярев: решение IHF говорит о ускорении возвращения России в мировой спорт

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без ограничений.
  • Гандбол стал третьим игровым видом спорта, в котором были допущены российские команды всех возрастов.
  • IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение Международной федерации гандбола (IHF) о полном допуске российских команд свидетельствует об ускорении процесса возвращения России в мировой спорт.
В среду IHF допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без каких-либо ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта, где были допущены российские команды всех возрастов. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, в июле аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).
"Это решение стало продолжением поэтапного возвращения: весной IHF разрешила юношеским сборным России проводить и участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления российским командам wild card на отдельные международные соревнования. IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений, и четвертой федерацией, реализовавшей соответствующие рекомендации МОК. Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов.
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СпортРоссияБелоруссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация гандбола (IHF)Гандбол
 
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