Дегтярев прокомментировал решение IHF по российским гандболистам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение Международной федерации гандбола (IHF) о полном допуске российских команд свидетельствует об ускорении процесса возвращения России в мировой спорт.

"Это решение стало продолжением поэтапного возвращения: весной IHF разрешила юношеским сборным России проводить и участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления российским командам wild card на отдельные международные соревнования. IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений, и четвертой федерацией, реализовавшей соответствующие рекомендации МОК. Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.