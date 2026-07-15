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В Дагестане ребенок умер после падения с кухонной тумбы - РИА Новости, 15.07.2026
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16:36 15.07.2026
В Дагестане ребенок умер после падения с кухонной тумбы

В Дагестане девочка умерла после падения с кухонной тумбы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане малолетняя девочка 2022 года рождения скончалась от травм, полученных в результате падения с кухонной тумбы.
  • В связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Малолетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате падения с кухонной тумбы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
"По данным следствия, 13 июля 2026 года в одном из частных домовладений Кумторкалинского района малолетняя девочка 2022 года рождения, находясь на кухне, получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения с кухонной тумбы. Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали ее смерть", - говорится в сообщении.
В связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанКумторкалинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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