В Дагестане ребенок умер после падения с кухонной тумбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане малолетняя девочка 2022 года рождения скончалась от травм, полученных в результате падения с кухонной тумбы.
- В связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Малолетняя девочка скончалась в Дагестане от травм, полученных в результате падения с кухонной тумбы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
"По данным следствия, 13 июля 2026 года в одном из частных домовладений Кумторкалинского района малолетняя девочка 2022 года рождения, находясь на кухне, получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения с кухонной тумбы. Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали ее смерть", - говорится в сообщении.
В связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, добавили в пресс-службе.