В Дагестане после ливней без транспортного сообщения остаются четыре села

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ливней в Дагестане повреждены 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений.
- Без транспортного сообщения оставались 99 населенных пунктов, но к 15 июля число таких пунктов сократилось до четырех.
- В Гергебильском районе с 14 июля прекращено движение транспорта через мост на 133-м километре дороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» из-за просадки опоры и деформации моста.
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Количество населенных пунктов в Дагестане, которые остаются без транспортного сообщения после ливней, сократилось до четырех, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
По данным ведомства, сильные дожди, прошедшие в Дагестане 7-8 июля, привели к повреждениям 34 участков автомобильных дорог и мостовых сооружений, без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов.
"По состоянию на 10.00 (мск) 15 июля транспортное сообщение восстановлено на 22 участках дорог, без транспортного сообщения остаются четыре населенных пункта". – говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных после ливней участках дорог ведутся круглосуточно.
Кроме того, в Гергебильском районе с 14 июля прекращено движение транспорта через мост на 133-м километре дороги "Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка" ("Красный мост"). Причина – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Движение возобновят после устранения дефектов, транспортное сообщение с Гергебильским, Гунибским, Чародинским, Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районам перенаправлено по объездным маршрутам.