В Пензенской области два человека погибли в ДТП с ассенизаторской машиной

САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли при столкновении легкового автомобиля и ассенизаторской машины в поселке Беково Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.

"В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2104 и его пассажир, мужчина 1980 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".