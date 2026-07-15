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В Пензенской области два человека погибли в ДТП с ассенизаторской машиной - РИА Новости, 15.07.2026
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16:54 15.07.2026 (обновлено: 16:59 15.07.2026)
В Пензенской области два человека погибли в ДТП с ассенизаторской машиной

В пензенском поселке Беково два человека погибли в ДТП с ассенизаторской машиной

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской областиПоследствия ДТП с участием автомобиля МАЗ и ВАЗ-2104 в Пензенской области
Последствия ДТП с участием автомобиля МАЗ и ВАЗ-2104 в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области
Последствия ДТП с участием автомобиля МАЗ и ВАЗ-2104 в Пензенской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Беково Пензенской области произошло ДТП с участием автомобиля МАЗ и ВАЗ-2104.
  • В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2104.
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Двое мужчин погибли при столкновении легкового автомобиля и ассенизаторской машины в поселке Беково Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.
По ее данным, ДТП случилось в среду в 14.25 на улице Подбеково в районном поселке. Столкнулись автомобили МАЗ под управлением водителя 1983 года рождения и ВАЗ-2104, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения.
"В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2104 и его пассажир, мужчина 1980 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Полицейские работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства трагедии, уточнили в ГАИ.
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