В Челябинске на АЗС произошел конфликт со стрельбой

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Молодой человек выстрелил, предположительно, из травматического оружия, в мужчину в ходе конфликта на автозаправочной станции в Челябинске, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.