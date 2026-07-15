В Челябинске на АЗС произошел конфликт со стрельбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На автозаправочной станции в Челябинске произошел конфликт, в ходе которого молодой человек выстрелил в мужчину предположительно из травматического оружия.
- Подозреваемый, молодой человек 2000 года рождения, был задержан сотрудниками уголовного розыска.
- Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Молодой человек выстрелил, предположительно, из травматического оружия, в мужчину в ходе конфликта на автозаправочной станции в Челябинске, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В дежурную часть УМВД России по Челябинску от фельдшера скорой медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации в областную клиническую больницу №3 мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями. Предварительно установлено, что на территории автозаправочной станции 11 июля между ним и неизвестным гражданином возник конфликт, в ходе которого гражданин выстрелил в сторону оппонента из, предположительно, травматического оружия, после чего скрылся.
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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — им оказался молодой человек 2000 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к поиску оружия", - говорится в сообщении.
Отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 УК РФ (побои), отметили в полиции.
Местные СМИ писали, что конфликт на заправке произошел между водителями из-за отказа одного из них встать в общую очередь.
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