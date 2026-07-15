Научный прогресс не помог: смертельная болезнь затронет почти всех землян

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Захар Андреев. В ближайшие десятилетия в мире ожидается резкий рост онкологических заболеваний. И это — несмотря на все научные достижения. Почему человечество будет болеть раком все чаще и как не попасть в число пострадавших — в материале РИА Новости.

"Раковое цунами"

"Некоторые называют это раковым цунами. Мы наблюдаем увеличение числа людей, обращающихся за помощью с онкологическими заболеваниями", — говорит канадский хирург-онколог Питер Стотланд, которого цитирует Global News. По словам врача, тенденция заметна на всех уровнях — местном, региональном, национальном.

Так он прокомментировал вышедший в июле глобальный доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об онкологических заболеваниях.

По данным авторов документа, каждый пятый человек в мире заболеет раком в течение жизни, а если учитывать близких родственников пациентов, то так или иначе болезнь затронет 92 процента населения планеты.

В 2024-м диагноз был поставлен 20,6 миллиона человек. Мужчины чаще всего болеют раком легких (1,6 миллиона случаев), на втором месте — предстательной железы (1,5 миллиона). Женщины — раком молочной железы (2,4 миллиона) и раком легких (один миллион).

У обоих полов на третьем месте — колоректальный рак (1,1 миллиона и 0,9 миллиона соответственно). Этим видом онкологических заболеваний все чаще болеют молодые люди.

Около 400 тысяч новых случаев рака пришлось на детей и подростков, причем примерно 90 процентов — в странах с низким и средним уровнем дохода.

Число смертей от рака в 2024-м достигло почти десяти миллионов.

Недоступная роскошь

Главная мысль доклада — глобальное неравенство. В странах с высоким уровнем дохода пятилетняя выживаемость при некоторых видах рака — например, молочной железы и детских онкозаболеваниях — превышает 85 процентов. В то же время в беднейших государствах этот показатель падает ниже 45 процентов.

Изабель Сёрджоматарам, эпидемиолог из Международного агентства по исследованию рака, заявила , что в некоторых частях Европы и Северной Америки рак шейки матки практически искоренен.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Очередь на сдачу анализов в Главном госпитале города Аккра, Гана © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Очередь на сдачу анализов в Главном госпитале города Аккра, Гана

"Но во многих странах Африки к югу от Сахары это по-прежнему самая распространенная форма", — добавила она.

В ряде стран лечению мешает не только бедность, но и культурные особенности. Правозащитница из Нигерии Абигейл Саймон-Харт утверждает, что в некоторых регионах лечить рак мешает стигма: она встречала женщин, которые предпочли умереть, чем потерять грудь в результате спасительной мастэктомии.

При этом на богатую Европу приходится непропорционально высокое бремя: 21 процент от общего числа случаев и 20 процентов смертей в мире, хотя в ней проживает всего около девяти процентов населения планеты. В бедных же регионах Африки заболеваемость ниже, но выше уровень смертности.

Впрочем, отмечают эксперты, высокий показатель Европы обусловлен лишь тем, что там умеют вести статистику.

"Качественные канцер-регистры — на вес золота. В большинстве стран мира таких нет. Но дело не только в учете. Цифры заболеваемости в Европе отражают эффективность системы: люди там реже умирают от инфекций, травм и сердечных приступов в молодом возрасте, а значит — доживают до онкологии. В странах Северной Европы программы раннего выявления работают как часы: женщина регулярно получает приглашение на маммографию — и идет. У нас, к сожалению, такая дисциплина пока недостижима. В Австралии жестко внедрены вакцинация против ВПЧ и скрининг шейки матки, что тоже дает высокие цифры выявления. Чем активнее ты ищешь, тем больше находишь", — поясняет врач-онколог Ольга Гордеева.

© AP Photo / Andy Wong Врач просматривает компьютерную томографию больных раком легких в Китае © AP Photo / Andy Wong Врач просматривает компьютерную томографию больных раком легких в Китае

Рак уничтожает не только здоровье, но финансовое благополучие пациентов и их семей. Высокие затраты на лечение, потеря заработка и расходы на заботу о больном нередко становятся причиной банкротства домохозяйств. В том числе в благополучных регионах планеты.

Лишь 28 процентов стран (включая Россию) включили минимальный пакет онкологической помощи в гарантированные медицинские услуги. В результате до 90 процентов пациентов в некоторых регионах не могут завершить полный курс лечения из-за непомерных трат, что делает борьбу с раком недоступной роскошью для миллионов людей.

В глобальном масштабе экономическое бремя рака оценивается в 0,55 процента от мирового ВВП.

Дальше будет хуже?

В дальнейшем ситуация с раковыми заболеваниями будет лишь ухудшаться, утверждают авторы доклада ВОЗ. По подсчетам, в 2050-м количество вновь выявленных заболеваний увеличится до 35 миллионов случаев — и это несмотря на все достижения науки и медицины последних лет.

Однако, по мнению экспертов, такие цифры пугать не должны.

"В онкологической статистике мы всегда оперируем относительными величинами — количеством заболевших на 100 тысяч населения. Да, абсолютное число случаев вырастет почти в полтора раза, но надо понимать: население Земли тоже будет расти. Пусть и не такими темпами — но расти. Поэтому заболеваемость в расчете на душу населения увеличится, но не в полтора раза. Это принципиальный момент, который часто упускают при обсуждении тревожных цифр", — говорит Гордеева.

Одна из причин такой статистической динамики — диагностика: с каждым годом у жителей планеты все больше доступа к качественным методам обследования.

"Мы выявляем все больше новообразований, и нередко это клинически незначимые опухоли, которые раньше оставались бы незамеченными. Например, рак предстательной железы или рак щитовидной железы: далеко не все такие случаи требуют лечения, но они попадают в статистику. Чем лучше мы ищем, тем больше находим — это неизбежный спутник технического прогресса в медицине", — продолжает онколог.

Другой фактор — глобальное старение населения, отмечают в ВОЗ. Благодаря медицине люди живут дольше — за счет того, что сегодня успешнее лечат инфекционные заболевания, сердечно-сосудистую патологию и другие болезни.

"Люди просто доживают до того возраста, когда риск онкологических заболеваний многократно возрастает. Более того, в течение жизни у человека может развиться несколько разных опухолей в разное время — и это тоже будет учитываться как новые случаи", — поясняет Гордеева.

Можно избежать

Согласно февральскому исследованию той же ВОЗ, почти 40 процентов всех новых случаев рака вызваны факторами, которых можно избежать. Лидируют курение (15,1 процента случаев), инфекции (10,2 процента) и алкоголь (3,2 процента). При этом среди мужчин доля предотвратимых заболеваний достигает 45 процентов, тогда как среди женщин — около 30 процентов.

Главные мишени для профилактики — рак легких, желудка и шейки матки, на которые приходится почти половина всех предотвратимых онкодиагнозов. Национальные системы здравоохранения принимают меры, чтобы уменьшить эти угрозы, но здесь картина неоднозначная, отмечает Гордеева.

"В борьбе с табакокурением действительно есть успехи: многие страны вводят жесткие ограничения, и это действует. Но по алкоголю значимого прогресса нет. А если мы посмотрим на рацион питания и уровень физической активности, то там отчетливое ухудшение. Работы все более сидячие, растет распространенность ожирения, а ведь ожирение — это самостоятельный фактор риска многих видов злокачественных новообразований", — уточняет онколог.