Экс-глава "Облкоммунэнерго", обвиняемый в хищении, сдался полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший гендиректор свердловского "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов сдался полиции.

Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Бывший гендиректор свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей и находившийся в розыске почти год, сдался полиции и заключен под стражу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В конце сентября 2025 года Буданов попал в официальную базу розыска МВД России. Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

"Гражданин, о котором идет речь, по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Горелых.

В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточнили, что Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга Дмитрию Буданову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа 2026 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).