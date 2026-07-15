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Экс-глава "Облкоммунэнерго", обвиняемый в хищении, сдался полиции - РИА Новости, 15.07.2026
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10:47 15.07.2026
Экс-глава "Облкоммунэнерго", обвиняемый в хищении, сдался полиции

Экс-главу "Облкоммунэнерго" Буданова арестовали по делу о хищениях

© Фото : ОблкоммунэнергоДмитрий Буданов
Дмитрий Буданов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Облкоммунэнерго
Дмитрий Буданов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший гендиректор свердловского "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов сдался полиции.
  • Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Бывший гендиректор свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей и находившийся в розыске почти год, сдался полиции и заключен под стражу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В конце сентября 2025 года Буданов попал в официальную базу розыска МВД России. Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
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"Гражданин, о котором идет речь, по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Горелых.
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточнили, что Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга Дмитрию Буданову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа 2026 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ активы уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" (в которую входит "Облкоммунэнерго") были обращены в доход государства. Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров холдинга Татьяна Черных и Антон Боликов, бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) – дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", находятся в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных областным правительством.
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