Экс-глава "Облкоммунэнерго", обвиняемый в хищении, сдался полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший гендиректор свердловского "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов сдался полиции.
- Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Бывший гендиректор свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей и находившийся в розыске почти год, сдался полиции и заключен под стражу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В конце сентября 2025 года Буданов попал в официальную базу розыска МВД России. Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
"Гражданин, о котором идет речь, по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Горелых.
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточнили, что Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга Дмитрию Буданову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа 2026 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ активы уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" (в которую входит "Облкоммунэнерго") были обращены в доход государства. Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров холдинга Татьяна Черных и Антон Боликов, бывший гендиректор АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК) – дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", находятся в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных областным правительством.