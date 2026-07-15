Британия заявила о начале поставок стволов для артиллерии на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания начала поставки 105- и 155-миллиметровых стволов для артиллерии на Украину в рамках контракта на 61 миллион фунтов стерлингов.
- Стволы производятся компанией BAE Systems на заводе в Шеффилде, и это первая партия, произведенная в стране почти за 20 лет.
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Великобритания начала поставки 105- и 155-миллиметровых стволов для артиллерии на Украину в рамках контракта на 61 миллионов фунтов стерлингов (более 82 миллионов долларов), сообщило в среду британское министерство обороны.
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"Первые из 150 артиллерийских стволов британского производства были поставлены Украине для укрепления ее обороны в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отмечается, что стволы для 105- и 155-миллиметровых орудий производятся компанией BAE Systems на заводе в Шеффилде. Это первая партия стволов, произведенная в стране почти за 20 лет.
Первые четыре ствола уже были поставлены Украине. Киев может на их основе наладить собственный производственный процесс, утверждает минобороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.