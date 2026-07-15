Британия заявила о начале поставок стволов для артиллерии на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания начала поставки 105- и 155-миллиметровых стволов для артиллерии на Украину в рамках контракта на 61 миллион фунтов стерлингов.

Стволы производятся компанией BAE Systems на заводе в Шеффилде, и это первая партия, произведенная в стране почти за 20 лет.

ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Великобритания начала поставки 105- и 155-миллиметровых стволов для артиллерии на Украину в рамках контракта на 61 миллионов фунтов стерлингов (более 82 миллионов долларов), сообщило в среду британское министерство обороны.

« "Первые из 150 артиллерийских стволов британского производства были поставлены Украине для укрепления ее обороны в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что стволы для 105- и 155-миллиметровых орудий производятся компанией BAE Systems на заводе в Шеффилде . Это первая партия стволов, произведенная в стране почти за 20 лет.

Первые четыре ствола уже были поставлены Украине. Киев может на их основе наладить собственный производственный процесс, утверждает минобороны.