Ермолаев попросил защиту для своей семьи после покушения в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский бизнесмен Ермолаев после покушения в Монако попросил власти ряда стран и международные институты обеспечить защиту его семьи и свидетелей.

Ермолаев обвинил в причастности к покушению украинскую разведку.

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев после покушения в Монако попросил власти ряда стран и международные институты обеспечить защиту его семьи и свидетелей.

Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.

"Я прошу власти Монако , Франции и Украины, а также компетентные международные институты гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу. До тех пор пока все ответственные лица, в том числе заказчик этого преступления, не будут идентифицированы и переданы правосудию", - приводит его письмо газета Nice-Matin

Бизнесмен заявил, что продолжит в полной мере сотрудничать со следственными органами и предоставит им все материалы, которые могут помочь установить истину. По его словам, если агенты разведслужбы используют свои ресурсы для организации убийства одной семьи на европейской территории, то это вопрос "международной безопасности и доверия к институтам".