Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за антироссийских санкций бизнес США потерял около 200 миллиардов долларов за четыре года, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России царили растерянность и паника, но AmCham призывал сохранять трезвость и не принимать поспешных решений.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бизнес США за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против Москвы, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

« "Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов", — сказал он.

По словам Эйджи, сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России царили некая растерянность и определенная паника.

"Находясь в таком возбужденном состоянии, возможно, кто-то и принял тогда решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость", — пояснил собеседник.

При этом глава AmCham отметил, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим. Кроме того, из России открываются прекрасные перспективы для развития связей с близлежащими странами Центральной и Средней Азии.

"Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы, и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам", — добавил Эйджи.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в прошлом году оценил потери американского бизнеса после ухода из России в 300 миллиардов долларов. По его словам, многие компании из США регистрируют свои торговые марки для возврата на российский рынок.