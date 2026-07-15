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Стало известно, сколько потерял бизнес США из-за санкций против России - РИА Новости, 15.07.2026
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00:35 15.07.2026 (обновлено: 09:05 15.07.2026)
Стало известно, сколько потерял бизнес США из-за санкций против России

AmCham: бизнес США потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России

© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за антироссийских санкций бизнес США потерял около 200 миллиардов долларов за четыре года, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
  • Сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России царили растерянность и паника, но AmCham призывал сохранять трезвость и не принимать поспешных решений.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бизнес США за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против Москвы, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
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"Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов", — сказал он.
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По словам Эйджи, сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России царили некая растерянность и определенная паника.
"Находясь в таком возбужденном состоянии, возможно, кто-то и принял тогда решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость", — пояснил собеседник.
При этом глава AmCham отметил, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим. Кроме того, из России открываются прекрасные перспективы для развития связей с близлежащими странами Центральной и Средней Азии.
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"Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы, и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам", — добавил Эйджи.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в прошлом году оценил потери американского бизнеса после ухода из России в 300 миллиардов долларов. По его словам, многие компании из США регистрируют свои торговые марки для возврата на российский рынок.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В России заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.
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