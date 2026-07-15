Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Южной группировки за июль уничтожили более 20 орудий ВСУ, в том числе 10 самоходных артиллерийских установок.
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" выбивают артиллерию ВСУ на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В первую половину июля артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск уничтожено более 20 орудий ВСУ, в том числе 10 самоходных артиллерийских установок", - сообщили в группировке.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.