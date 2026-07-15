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Бойцы Южной группировки за июль уничтожили более 20 орудий ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.07.2026
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15:20 15.07.2026
Бойцы Южной группировки за июль уничтожили более 20 орудий ВСУ в ДНР

Бойцы Южной группировки за июль уничтожили 10 артиллерийских установок ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка"
Российский военный с дроном-перехватчиком Ёлка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Южной группировки за июль уничтожили более 20 орудий ВСУ, в том числе 10 самоходных артиллерийских установок.
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" выбивают артиллерию ВСУ на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В первую половину июля артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск уничтожено более 20 орудий ВСУ, в том числе 10 самоходных артиллерийских установок", - сообщили в группировке.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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