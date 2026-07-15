В Белоруссии возобновили расследование убийства россиянина спустя 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Беларуси возобновили расследование по уголовному делу об убийстве россиянина спустя 17 лет.
- Подозреваемый в убийстве установлен благодаря международной кооперации с российскими правоохранителями.
- Подозреваемым признан 58-летний неоднократно судимый житель Брянской области.
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. В Белоруссии возобновили расследование по уголовному делу об убийстве россиянина: спустя 17 лет после происшествия удалось установить подозреваемого, сообщается на сайте Следственного комитета республики.
"Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета в связи с вновь открывшимися обстоятельствами возобновлено приостановленное предварительное расследование по уголовному делу об убийстве иностранного гражданина на территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.
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Согласно материалам дела, 25 марта 2009 года пассажир дизель-поезда Жлобин - Гомель при проезде под путепроводом вблизи деревни Калинино Буда-Кошелевского района увидел рядом с железнодорожной колеей лежавшего на земле мужчину. Как установила милиция, мужчина был мертв, на теле присутствовали явные признаки насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве.
"Расследованием установлено, что погибший – злоупотребляювший спиртным ранее судимый 42-летний житель Брянской области. Причиной смерти явилась тупая травма тела. Несмотря на принятые усилия, раскрыть преступление по горячим следам не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году белорусским правоохранителям от российских коллег поступила значимая для следствия информация. В результате международного сотрудничества был установлен подозреваемый в убийстве 17-летней давности. Им признан 58-летний неоднократно судимый житель Брянской области, говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2005 году погибший при содействии риелтора продал свою квартиру и приобрел частный дом в поселке, пострадавшем от радиоактивного загрязнения. По новому месту регистрации появлялся крайне редко. "Через три с половиной года он попал "в разработку" к подозреваемому. Сельчанин оформил на него доверенность на право быть представителем в государственных учреждениях, подавать от его имени любые документы и осуществлять иные действия. В итоге к концу 2008 года фигурант в рамках российской "чернобыльской программы" передал его дом местной администрации в обмен на денежную компенсацию, забрав себе основную сумму", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте 2009 года он на своем автомобиле вывез мужчину в Белоруссию и столкнул с путепровода автодороги "граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины".
"В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе на территории России в статусе обвиняемого по другому уголовному делу – убийству в конце 90-х семьи из четырех человек в Брянской области", - говорится в сообщении.
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