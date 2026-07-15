В Белоруссии возобновили расследование убийства россиянина спустя 17 лет

По версии следствия, в 2005 году погибший при содействии риелтора продал свою квартиру и приобрел частный дом в поселке, пострадавшем от радиоактивного загрязнения. По новому месту регистрации появлялся крайне редко. "Через три с половиной года он попал "в разработку" к подозреваемому. Сельчанин оформил на него доверенность на право быть представителем в государственных учреждениях, подавать от его имени любые документы и осуществлять иные действия. В итоге к концу 2008 года фигурант в рамках российской "чернобыльской программы" передал его дом местной администрации в обмен на денежную компенсацию, забрав себе основную сумму", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте 2009 года он на своем автомобиле вывез мужчину в Белоруссию и столкнул с путепровода автодороги "граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины".