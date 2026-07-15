Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 15.07.2026 (обновлено: 10:04 15.07.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА

В Шебекинском округе Белгородской области два человека пострадали от БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ.
  • В городе Шебекино FPV-дроны нанесли удар по спецтехнике, у мужчины множественные осколочные ранения, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
  • В селе Максимовка Шебекинского округа дрон нанес удар по автомобилю, водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на автомобиль и спецтехнику, сообщили в оперативном штабе региона.
"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары. Пострадали два мирных жителя. В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Техника повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Шебекинском округе в селе Максимовка дрон нанес удар по автомобилю. Водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу, для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, по данным оперштаба, атакам дронов ВСУ подверглись село Новая Таволжанка, поселок Октябрьский Белгородского округа, поселок Красная Яруга.
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ПВО ночью сбила 93 БПЛА ВСУ
Вчера, 07:17
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала