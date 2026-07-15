В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском округе Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ.
- В городе Шебекино FPV-дроны нанесли удар по спецтехнике, у мужчины множественные осколочные ранения, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
- В селе Максимовка Шебекинского округа дрон нанес удар по автомобилю, водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на автомобиль и спецтехнику, сообщили в оперативном штабе региона.
"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары. Пострадали два мирных жителя. В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Техника повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Шебекинском округе в селе Максимовка дрон нанес удар по автомобилю. Водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу, для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, по данным оперштаба, атакам дронов ВСУ подверглись село Новая Таволжанка, поселок Октябрьский Белгородского округа, поселок Красная Яруга.
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