В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА

БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на автомобиль и спецтехнику, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении уточняется, что в Шебекинском округе в селе Максимовка дрон нанес удар по автомобилю. Водитель с осколочным ранением голени самостоятельно обратился в больницу, для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 Белгорода.