Житель Байкальска получил 16 лет колонии за покупку алкоголя для подростков

ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 16 годам колонии жителя Байкальска, купившего алкоголь брату и его несовершеннолетним друзьям для вечеринки, на которой погибли пятеро подростков, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.