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Житель Байкальска получил 16 лет колонии за покупку алкоголя для подростков - РИА Новости, 15.07.2026
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16:02 15.07.2026
Житель Байкальска получил 16 лет колонии за покупку алкоголя для подростков

Купившего алкоголь подросткам, погибшим в Байкальске, осудили на 16 лет

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иркутский гарнизонный военный суд приговорил жителя Байкальска к 16 годам колонии.
  • Мужчина купил алкоголь для вечеринки подростков, на которой погибли пятеро человек.
  • Подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних, на срок 15 лет.
ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 16 годам колонии жителя Байкальска, купившего алкоголь брату и его несовершеннолетним друзьям для вечеринки, на которой погибли пятеро подростков, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Согласно материалам дела, житель Байкальска, желая поднять свой авторитет в глазах подростков и осознавая общественную опасность своих действий, приобрел пять бутылок пива и бутылку водки для компании подростков, которые в конце мая 2025 года в СНТ "Горный Байкал" праздновали день рождения его 17-летнего брата. На вечеринке брат подсудимого напал на сверстников с ножом: четверо человек были убиты, еще четверых доставили в больницу. Нападавший затем поджег дом и погиб во время пожара.
"По совокупности совершённых преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних, на срок 15 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25-летний подсудимый также покупал спиртное и распивал его вместе с братом до трагедии.
Военный суд признал мужчину виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя. Также, по данным СК, в ходе следствия были установлены факты совершения фигурантом в 2023 и 2024 годах преступлений сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
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