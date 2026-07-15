Мать рэпера Киевстонера признали банкротом в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать украинского рэпера Альберта Васильева признали банкротом в США из-за долгов на 70 тысяч долларов.

Женщина подала заявление о банкротстве в федеральный суд Центрального округа Калифорнии, указав, что ее имущество стоит 1,7 тысячи долларов, а ежемесячный доход уходит на текущие расходы.

В январе 2026 года суд списал долги и закрыл дело, женщине пришлось пройти курс по финансовой грамотности.

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Мать украинского рэпера Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киевстонер и причастного к сорванному удару Киева в РФ, признали банкротом в США из-за долгов на 70 тысяч долларов и отправили на курсы финансовой грамотности, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.

Во вторник ФСБ сообщила, что Васильев причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье. По данным ведомства, у него имеется гражданство Украины и США, однако проживает рэпер в Испании и Словакии.

Мать рэпера подала заявление о банкротстве в федеральный суд Центрального округа Калифорнии в октябре 2025 года, следует из изученных РИА Новости документов. Она указала долги на общую сумму 70,6 тысячи долларов, основную часть которых составляли задолженности по кредитным картам.

Женщина предоставила суду сведения, согласно которым все ее имущество стоило лишь 1,7 тысячи долларов. Она оценила кровать, комод и туалетный столик в 500 долларов, телевизор в 300 долларов, всю одежду - в ту же сумму, а украшения - в 250 долларов. На единственном указанном ею банковском счете оставалось 90 долларов.

Мать Васильева также заявила, что не работает, а ее ежемесячный доход составляет 850 долларов, которые полностью уходят на текущие расходы.

В декабре 2025 года назначенный судом управляющий по делу о банкротстве сообщил, что у матери рэпера нет активов для продажи и выплаты денег кредиторам. В январе 2026 года суд списал долги и закрыл дело.

Кроме того, женщине пришлось пройти обязательный для процедуры банкротства курс по финансовой грамотности.

Сам Васильев покинул Украину в 2022 году, когда в стране ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас рэпер живет в Европе, регулярно путешествует и ведет социальные сети на русском языке. В интервью украинскому журналисту в 2025 году он отказался переходить на украинский язык, заявив, что ему удобнее говорить по-русски.