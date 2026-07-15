Рейтинг@Mail.ru
Мать рэпера Киевстонера признали банкротом в США - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 15.07.2026
Мать рэпера Киевстонера признали банкротом в США

РИА Новости: Мать рэпера Киевстонера признали банкротом в США из-за долгов

© Кадр видео, опубликованного КиевстонеромКиевстонер
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Кадр видео, опубликованного Киевстонером
Киевстонер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать украинского рэпера Альберта Васильева признали банкротом в США из-за долгов на 70 тысяч долларов.
  • Женщина подала заявление о банкротстве в федеральный суд Центрального округа Калифорнии, указав, что ее имущество стоит 1,7 тысячи долларов, а ежемесячный доход уходит на текущие расходы.
  • В январе 2026 года суд списал долги и закрыл дело, женщине пришлось пройти курс по финансовой грамотности.
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Мать украинского рэпера Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киевстонер и причастного к сорванному удару Киева в РФ, признали банкротом в США из-за долгов на 70 тысяч долларов и отправили на курсы финансовой грамотности, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Во вторник ФСБ сообщила, что Васильев причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье. По данным ведомства, у него имеется гражданство Украины и США, однако проживает рэпер в Испании и Словакии.
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В ФСБ рассказали о причастности украинского рэпера к сорванному удару БПЛА
Вчера, 08:54
Мать рэпера подала заявление о банкротстве в федеральный суд Центрального округа Калифорнии в октябре 2025 года, следует из изученных РИА Новости документов. Она указала долги на общую сумму 70,6 тысячи долларов, основную часть которых составляли задолженности по кредитным картам.
Женщина предоставила суду сведения, согласно которым все ее имущество стоило лишь 1,7 тысячи долларов. Она оценила кровать, комод и туалетный столик в 500 долларов, телевизор в 300 долларов, всю одежду - в ту же сумму, а украшения - в 250 долларов. На единственном указанном ею банковском счете оставалось 90 долларов.
Мать Васильева также заявила, что не работает, а ее ежемесячный доход составляет 850 долларов, которые полностью уходят на текущие расходы.
В декабре 2025 года назначенный судом управляющий по делу о банкротстве сообщил, что у матери рэпера нет активов для продажи и выплаты денег кредиторам. В январе 2026 года суд списал долги и закрыл дело.
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Украинцев стремятся превратить в "киевстонеров", заявил продюсер "Грибов"
Вчера, 12:22
Кроме того, женщине пришлось пройти обязательный для процедуры банкротства курс по финансовой грамотности.
Сам Васильев покинул Украину в 2022 году, когда в стране ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас рэпер живет в Европе, регулярно путешествует и ведет социальные сети на русском языке. В интервью украинскому журналисту в 2025 году он отказался переходить на украинский язык, заявив, что ему удобнее говорить по-русски.
Во вторник РИА Новости выяснило, что Васильев, предположительно, находится в Варшаве.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Украинский рэпер координировал эвакуацию исполнителя теракта в Подмосковье
Вчера, 09:41
 
В миреКиевСШАУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала