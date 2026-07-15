В России проведут эксперимент по доставке багажа беспилотниками - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В шести аэропортах России в тестовом правовом режиме будут опробованы беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров в самолет, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.
- Аэропорт "Пулково" заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей, а компания Cognitive Pilot подтвердила свое участие в эксперименте.
- По оценкам "Пулково", использование беспилотников позволит сократить расходы, повысить производительность труда на 25 % и ускорить обработку багажа на 23 %.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Беспилотные тягачи будут доставлять багаж пассажиров в самолеты в тестовом правовом режиме, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.
"В шести аэропортах протестируют беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров в самолет... Поездки беспилотного транспорта будут происходить в рамках экспериментального правового режима", - пишут "Ведомости" со ссылкой на проект.
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В предлагаемом документе уточняется, что в течение трех лет эксперимент проведут в Санкт-Петербурге, Жуковском, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске.
Беспилотный транспорт также будет убирать и вести наблюдение за перронами и территориями аэродромов, рассказал "Ведомостям" директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Он ожидает, что результаты опыта лягут в основу будущего регулирования всей отрасли.
Аэропорт "Пулково" уже заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей, а компания Cognitive Pilot подтвердила участие в опыте, рассказали изданию их представители. По их словам, "роевой" ИИ позволит беспилотникам обмениваться данными в реальном времени. Как пишет газета, оператор "Пулково" считает поставку беспилотной техники стратегическим шагом.
По оценкам "Пулково", беспилотники сократят расходы, повысят производительность труда на 25% и ускорят обработку багажа на 23%, а также смогут быть использованы для покоса травы, уборки снега, патрулирования и перевозки пассажиров.
Представитель аэропорта "Жуковский" добавил "Ведомостям", что в авиагавани также тестируют продукцию Cognitive Pilot и "Эвокарго", а в аэропорту Южно-Сахалинска поставщика еще не определили.
В компании Cognitive Pilot рассказали изданию, что стоимость беспилотного тягача начинается от 4,9 миллионов рублей и может окупиться за два-три года.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций и продлевающий максимальный срок их действия до пяти лет. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что устранение правового барьера позволит провести апробацию таких направлений, как эксплуатация беспилотной наземной техники в аэропортах.