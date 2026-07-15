В России проведут эксперимент по доставке багажа беспилотниками - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В шести аэропортах России в тестовом правовом режиме будут опробованы беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров в самолет, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.

Аэропорт "Пулково" заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей, а компания Cognitive Pilot подтвердила свое участие в эксперименте.

По оценкам "Пулково", использование беспилотников позволит сократить расходы, повысить производительность труда на 25 % и ускорить обработку багажа на 23 %.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Беспилотные тягачи будут доставлять багаж пассажиров в самолеты в тестовом правовом режиме, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.

"В шести аэропортах протестируют беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров в самолет... Поездки беспилотного транспорта будут происходить в рамках экспериментального правового режима", - пишут "Ведомости" со ссылкой на проект.

В предлагаемом документе уточняется, что в течение трех лет эксперимент проведут в Санкт-Петербурге, Жуковском, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске.

Беспилотный транспорт также будет убирать и вести наблюдение за перронами и территориями аэродромов, рассказал "Ведомостям" директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Он ожидает, что результаты опыта лягут в основу будущего регулирования всей отрасли.

Аэропорт "Пулково" уже заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей, а компания Cognitive Pilot подтвердила участие в опыте, рассказали изданию их представители. По их словам, "роевой" ИИ позволит беспилотникам обмениваться данными в реальном времени. Как пишет газета, оператор "Пулково" считает поставку беспилотной техники стратегическим шагом.

По оценкам "Пулково", беспилотники сократят расходы, повысят производительность труда на 25% и ускорят обработку багажа на 23%, а также смогут быть использованы для покоса травы, уборки снега, патрулирования и перевозки пассажиров.

Представитель аэропорта "Жуковский" добавил "Ведомостям", что в авиагавани также тестируют продукцию Cognitive Pilot и "Эвокарго", а в аэропорту Южно-Сахалинска поставщика еще не определили.

В компании Cognitive Pilot рассказали изданию, что стоимость беспилотного тягача начинается от 4,9 миллионов рублей и может окупиться за два-три года.