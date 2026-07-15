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В России выросли продажи новых люксовых автомобилей - РИА Новости, 15.07.2026
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14:57 15.07.2026
В России выросли продажи новых люксовых автомобилей

"Автостат": продажи новых люксовых автомобилей в РФ в I полугодии выросли на 15%

© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Fotolia / Zinkevych
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 15,3 % и составили 369 единиц.
  • Самым популярным брендом в сегменте Luxury стал Rolls-Royce с продажами в 116 единиц, за ним следуют Lamborghini и Bentley с 102 и 101 проданными автомобилями соответственно.
  • Среди моделей лидирует Rolls-Royce Cullinan, которую россияне купили 86 раз, на втором месте — Lamborghini Urus (85 штук).
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 15,3% и составили 369 единиц, в том числе в июне они выросли на 6,7% - до 64 штук, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
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"По итогам первых 6 месяцев 2026 года в России реализовано 369 новых автомобилей сегмента Luxury... это на 15,3% больше, чем в январе-июне прошлого года... Что касается июня, то в прошлом месяце в нашей стране было реализовано 64 новых люксовых автомобиля. Это на 6,7% больше, чем за июнь прошлого года", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Самым популярным брендом в этой категории по итогам шести месяцев стал Rolls-Royce, продажи которого составили 116 единиц. Следом идут Lamborghini и Bentley (102 и 101 штука соответственно). Также с января по июнь было реализовано 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati.
"Первые три марки (Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley) за указанный период показали позитивную динамику, больше других вырос в продажах Lamborghini (+41,7%)", - добавили в "Автостате".
Среди моделей по итогам полугодия лидирует Rolls-Royce Cullinan, которую россияне купили 86 раз. С минимальным отставанием на втором месте находится Lamborghini Urus (85 штук), на третьем - Bentley Continental GT (53 штуки). В топ-5 также вошли Bentley Bentayga (39 штук) и Ferrari Purosangue (21 штука).
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