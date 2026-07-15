В России выросли продажи новых люксовых автомобилей

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"По итогам первых 6 месяцев 2026 года в России реализовано 369 новых автомобилей сегмента Luxury... это на 15,3% больше, чем в январе-июне прошлого года... Что касается июня, то в прошлом месяце в нашей стране было реализовано 64 новых люксовых автомобиля. Это на 6,7% больше, чем за июнь прошлого года", - говорится в сообщении на сайте агентства.