В Херсонской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области одна мирная жительница погибла и шесть человек пострадали из-за атак ВСУ за сутки.
- Погибшая — жительница Алешек 1956 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Одна мирная жительница Херсонской области погибла и шесть человек пострадали из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
"Одна мирная жительница Херсонской области погибла за прошедшие сутки из-за варварских атак киевского режима, шесть человек пострадали", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его данным, погибла жительница Алешек 1956 года рождения.
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