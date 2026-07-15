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В Херсонской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 15.07.2026
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12:03 15.07.2026 (обновлено: 12:10 15.07.2026)
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница

В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб человек, шестеро пострадали

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПодорвавшийся на мине автомобиль в Херсонской области
Подорвавшийся на мине автомобиль в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Подорвавшийся на мине автомобиль в Херсонской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области одна мирная жительница погибла и шесть человек пострадали из-за атак ВСУ за сутки.
  • Погибшая — жительница Алешек 1956 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Одна мирная жительница Херсонской области погибла и шесть человек пострадали из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
"Одна мирная жительница Херсонской области погибла за прошедшие сутки из-за варварских атак киевского режима, шесть человек пострадали", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его данным, погибла жительница Алешек 1956 года рождения.
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