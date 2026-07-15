Где смотреть матч Англия - Аргентина 15 июля: трансляция и время начала

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины пройдет 15 июля. Встреча состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) и начнется в 22:00 по московскому времени. Онлайн трансляция будет доступна только на телеканале "Матч ТВ" и сервисе Okko. Рассказываем, где смотреть матч Англия — Аргентина в прямом эфире.
Команды
Англия — Аргентина
Турнир
Чемпионат мира 2026, 1/2 финала
Дата
15 июля 2026
Время
22:00 по московскому времени
Стадион
"Мерседес-Бенц Стэдиум"
Город
Атланта, США
Где смотреть
Матч ТВ, Okko
Где смотреть матч Англия — Аргентина
Прямая трансляция доступна на телеканале "Матч ТВ" и в сервисе Okko в разделе "Спорт". Следить за противостоянием Англии и Аргентины также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Во сколько начало матча
Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.
Составы Англии и Аргентины
Перед главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем встало несколько вопросов по выбору состава. В четвертьфинальной игре против команды Норвегии небольшое повреждение получил один из лидеров сборной Деклан Райс. Вероятно, немецкому специалисту придется поберечь звездного полузащитника "Арсенала". Также нет определенности на позиции правого защитника — на место в старте претендуют Эзри Конса, Джед Спенс и Рис Джеймс.
Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О'Райли, Эберечи Эзе, Эллиот Андерсон, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.
В стане аргентинцев новых травм нет. Вероятно, Лионель Скалони предпочтет не менять стартовый состав, который вышел на поле в четвертьфинальном матче против сборной Швейцарии.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Лионель Месси.
© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Сборная Аргентины на ЧМ-2026
История личных встреч
Сборные Англии и Аргентины встречались на поле 15 раз. Англичане записали на свой счет шесть побед, аргентинцы были сильнее в трех случаях. Еще шесть противостояний закончились вничью.
Всего матчей
15
Победы Англии
6 (40%)
Ничьи
6 (40%)
Победы Аргентины
3 (13%) — но по пенальти в 1998 г. также прошла Аргентина
Голы (Англия : Аргентина)
22 : 18
Встреч на ЧМ
5 (Англия — 3 победы, Аргентина — 1, ничья — 1)
Средняя результативность на ЧМ
2.6 гола за матч
Самая крупная победа Англии на ЧМ
3:1 (1962, 1980)
Самая крупная победа Аргентины на ЧМ
2:1 (1986, "Рука Бога")
Действующий чемпион мира
Аргентина
Англия и Аргентина в последний раз встречались в товарищеской игре в 2005 году. Победу в ней одержали англичане (3:2). Последний официальный матч между командами был сыгран на чемпионате мира в 2002 году, минимальную победу в котором одержала Англия благодаря голу Дэвида Бекхэма с пенальти.
Путь команд к полуфиналу
Сборная Англии уже в первом матче группового этапа ЧМ-2026 попала на крепкую команду Хорватии. Подопечные Тухеля провели яркий матч, обыграв соперника со счетом 4:2. Затем последовала тусклая нулевая ничья с командой Ганы и победа над Панамой со счетом 2:0.
В 1/16 финала англичане вышли с первого места. И там они испытали большие проблемы со сборной ДР Конго. Большую часть матча африканцы вели в счете, и только на 75-й и 86-й минутах Кейн оформил дубль и принес своей команде победу.
Нервным оказался и матч 1/8 финала с мексиканцами, где англичане с 54-й минуты играли в меньшинстве и одержали победу со счетом 3:2. В четвертьфинале с Норвегией "трем львам" и вовсе пришлось отыгрываться. Беллингем сравнял счет в конце первого тайма, но "сделать" игру в основное время англичанам не удалось. В первом экстра-тайме звезда "Реала" оформил второй мяч, и Англия прошла в полуфинал.
© REUTERS / SAM NAVARROДжуд Беллингем
© REUTERS / SAM NAVARRO
Джуд Беллингем
Аргентинцы максимально спокойно прошли групповой этап — легкие победы над Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1). В 1/16 финала их встретила сенсационная команда Кабо-Верде, которая навязала действующим чемпионам мира серьезнейшую борьбу. Лишь автогол защитника африканской команды в дополнительное время принес аргентинцам победу (3:2).
С таким же счетом завершился и матч 1/8 финала против Египта. "Фараоны" и вовсе повели со счетом 2:0, а "бело-голубых" спасли голы Ромеро, Месси и Фернандеса (последний влетел в сетку египтян на второй добавленной минуте).
Со швейцарцами в четвертьфинале тоже пришлось несладко. На гол Мак Аллистера они ответили мячом Дана Ндойе, и вскоре остались в меньшинстве из-за удаления Бреля Эмболо. Швейцария закрылась и перевела матч в экстра-таймы. Лишь на 112-й минуте Альварес сумел пробить Грегора Кобеля, а на последних минутах Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.
Ключевые игроки и дуэли
Конечно же, главное внимание будет приковано к дуэли двух бомбардиров — Лео Месси и Гарри Кейна. Месси с восемью голами лидирует в снайперском зачете (делит первую строчку с Килианом Мбаппе), Кейн отстает немного отстает — шесть мячей.
Однако не только он в сборной Англии способен забивать в таких количествах. Шесть мячей настрелял на этом турнире и Джуд Беллингем. Его дубли в ворота Мексики и Норвегии вытаскивали команду в следующие стадии плей-офф. У Аргентины таким "спасителем", кроме Месси, может стать Хулиан Альварес, который забил свой первый гол на турнире в ворота Швейцарии, и он сразу стал победным.
Если дело дойдет до серии пенальти, то можно будет наблюдать дуэль одних из ярчайших вратарей в мире. И Джордан Пикфорд, и Эмилиано Мартинес пропустили по шесть мячей на турнире, что далеко от лучшего результата, но в отражении пенальти оба вратаря давно зарекомендовали себя спецами.
Прогноз на матч
Эксперты видят Англию небольшим фаворитом в противостоянии с аргентинцами. Команда Тухеля подходит к битве на эмоциональной волне после победы над мощными норвежцами, а подопечные Скалони испытывали проблемы с тем, чтобы дожать играющую в меньшинстве Швейцарию.
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.70 на победу Англии в основное время и 1.78 — на ее выход в финал. Победа Аргентинцев в основное время оценивается в 3.10, а по итогам матча — в 2.05.
15 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
55’ • Энтони Гордон
85’ • Энцо Фернандес
90’ • Лаутаро Мартинес
Вопросы и ответы
1. Во сколько начнется матч Англия — Аргентина 15 июля 2026?
Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени (15:00 по местному времени в Атланте, США). Рекомендуем подключиться к трансляции за 15–20 минут до начала, чтобы посмотреть предматчевое шоу и составы команд.
Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени (15:00 по местному времени в Атланте, США). Рекомендуем подключиться к трансляции за 15–20 минут до начала, чтобы посмотреть предматчевое шоу и составы команд.
2. Где смотреть матч Англия — Аргентина в России?
Прямая трансляция матча пройдёт на федеральном телеканале "Матч ТВ", а онлайн-версия будет доступна в сервисе Okko в разделе "Спорт".
Прямая трансляция матча пройдёт на федеральном телеканале "Матч ТВ", а онлайн-версия будет доступна в сервисе Okko в разделе "Спорт".
3. Где будут показывать матч Англия — Аргентина бесплатно?
Бесплатный просмотр доступен на эфирном канале "Матч ТВ" (открытое цифровое ТВ, 2-й мультиплекс). В Okko часть матчей полуфинала также открыта в бесплатном тарифе — уточняйте актуальные условия на сайте сервиса.
Бесплатный просмотр доступен на эфирном канале "Матч ТВ" (открытое цифровое ТВ, 2-й мультиплекс). В Okko часть матчей полуфинала также открыта в бесплатном тарифе — уточняйте актуальные условия на сайте сервиса.
4. Какая история личных встреч у сборных Англии и Аргентины?
Команды провели 15 официальных матчей: 6 побед Англии, 6 ничьих и 3 победы Аргентины при общем счёте голов 22:18 в пользу "трех львов". Самые знаменитые встречи — четвертьфинал ЧМ-1966 (1:0), четвертьфинал ЧМ-1986 (2:1, "Рука Бога" Марадоны), 1/8 ЧМ-1998 (2:2, пен. 4:3 в пользу Аргентины) и групповой матч ЧМ-2002 (1:0 благодаря пенальти Бекхэма)
Команды провели 15 официальных матчей: 6 побед Англии, 6 ничьих и 3 победы Аргентины при общем счёте голов 22:18 в пользу "трех львов". Самые знаменитые встречи — четвертьфинал ЧМ-1966 (1:0), четвертьфинал ЧМ-1986 (2:1, "Рука Бога" Марадоны), 1/8 ЧМ-1998 (2:2, пен. 4:3 в пользу Аргентины) и групповой матч ЧМ-2002 (1:0 благодаря пенальти Бекхэма)
5. Кто фаворит матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026?
Букмекеры считают команды практически равными за небольшим преимуществом англичан. У Англии чуть лучше атака (13 голов), но Аргентина — действующий чемпион мира, что дает ей психологическое преимущество. История встреч на ЧМ (3 победы Англии из 5 матчей) — на стороне "трех львов".
Букмекеры считают команды практически равными за небольшим преимуществом англичан. У Англии чуть лучше атака (13 голов), но Аргентина — действующий чемпион мира, что дает ей психологическое преимущество. История встреч на ЧМ (3 победы Англии из 5 матчей) — на стороне "трех львов".
ООО "Фонкор", erid: F7NfYUJCUneVdSrM5KqA