Где смотреть матч Англия - Аргентина 15 июля: трансляция и время начала

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины пройдет 15 июля. Встреча состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) и начнется в 22:00 по московскому времени. Онлайн трансляция будет доступна только на телеканале "Матч ТВ" и сервисе Okko . Рассказываем, где смотреть матч Англия — Аргентина в прямом эфире.

Команды Англия — Аргентина Турнир Чемпионат мира 2026, 1/2 финала Дата 15 июля 2026 Время 22:00 по московскому времени Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум" Город Атланта, США Где смотреть Матч ТВ, Okko

Где смотреть матч Англия — Аргентина

Прямая трансляция доступна на телеканале "Матч ТВ" и в сервисе Okko в разделе "Спорт". Следить за противостоянием Англии и Аргентины также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало матча

Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.

Составы Англии и Аргентины

Перед главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем встало несколько вопросов по выбору состава. В четвертьфинальной игре против команды Норвегии небольшое повреждение получил один из лидеров сборной Деклан Райс. Вероятно, немецкому специалисту придется поберечь звездного полузащитника "Арсенала". Также нет определенности на позиции правого защитника — на место в старте претендуют Эзри Конса, Джед Спенс и Рис Джеймс.

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О'Райли, Эберечи Эзе, Эллиот Андерсон, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

В стане аргентинцев новых травм нет. Вероятно, Лионель Скалони предпочтет не менять стартовый состав, который вышел на поле в четвертьфинальном матче против сборной Швейцарии.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Лионель Месси.

© REUTERS / Bernadett Szabo Сборная Аргентины на ЧМ-2026 © REUTERS / Bernadett Szabo Сборная Аргентины на ЧМ-2026

История личных встреч

Сборные Англии и Аргентины встречались на поле 15 раз. Англичане записали на свой счет шесть побед, аргентинцы были сильнее в трех случаях. Еще шесть противостояний закончились вничью.

Всего матчей 15 Победы Англии 6 (40%) Ничьи 6 (40%) Победы Аргентины 3 (13%) — но по пенальти в 1998 г. также прошла Аргентина Голы (Англия : Аргентина) 22 : 18 Встреч на ЧМ 5 (Англия — 3 победы, Аргентина — 1, ничья — 1) Средняя результативность на ЧМ 2.6 гола за матч Самая крупная победа Англии на ЧМ 3:1 (1962, 1980) Самая крупная победа Аргентины на ЧМ 2:1 (1986, "Рука Бога") Действующий чемпион мира Аргентина

Англия и Аргентина в последний раз встречались в товарищеской игре в 2005 году. Победу в ней одержали англичане (3:2). Последний официальный матч между командами был сыгран на чемпионате мира в 2002 году, минимальную победу в котором одержала Англия благодаря голу Дэвида Бекхэма с пенальти.

Путь команд к полуфиналу

Сборная Англии уже в первом матче группового этапа ЧМ-2026 попала на крепкую команду Хорватии. Подопечные Тухеля провели яркий матч, обыграв соперника со счетом 4:2. Затем последовала тусклая нулевая ничья с командой Ганы и победа над Панамой со счетом 2:0.

В 1/16 финала англичане вышли с первого места. И там они испытали большие проблемы со сборной ДР Конго. Большую часть матча африканцы вели в счете, и только на 75-й и 86-й минутах Кейн оформил дубль и принес своей команде победу.

Нервным оказался и матч 1/8 финала с мексиканцами, где англичане с 54-й минуты играли в меньшинстве и одержали победу со счетом 3:2. В четвертьфинале с Норвегией "трем львам" и вовсе пришлось отыгрываться. Беллингем сравнял счет в конце первого тайма, но "сделать" игру в основное время англичанам не удалось. В первом экстра-тайме звезда "Реала" оформил второй мяч, и Англия прошла в полуфинал.

© REUTERS / SAM NAVARRO Джуд Беллингем © REUTERS / SAM NAVARRO Джуд Беллингем

Аргентинцы максимально спокойно прошли групповой этап — легкие победы над Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1). В 1/16 финала их встретила сенсационная команда Кабо-Верде, которая навязала действующим чемпионам мира серьезнейшую борьбу. Лишь автогол защитника африканской команды в дополнительное время принес аргентинцам победу (3:2).

С таким же счетом завершился и матч 1/8 финала против Египта. "Фараоны" и вовсе повели со счетом 2:0, а "бело-голубых" спасли голы Ромеро, Месси и Фернандеса (последний влетел в сетку египтян на второй добавленной минуте).

Со швейцарцами в четвертьфинале тоже пришлось несладко. На гол Мак Аллистера они ответили мячом Дана Ндойе, и вскоре остались в меньшинстве из-за удаления Бреля Эмболо. Швейцария закрылась и перевела матч в экстра-таймы. Лишь на 112-й минуте Альварес сумел пробить Грегора Кобеля, а на последних минутах Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.

Ключевые игроки и дуэли

Конечно же, главное внимание будет приковано к дуэли двух бомбардиров — Лео Месси и Гарри Кейна. Месси с восемью голами лидирует в снайперском зачете (делит первую строчку с Килианом Мбаппе), Кейн отстает немного отстает — шесть мячей.

Однако не только он в сборной Англии способен забивать в таких количествах. Шесть мячей настрелял на этом турнире и Джуд Беллингем. Его дубли в ворота Мексики и Норвегии вытаскивали команду в следующие стадии плей-офф. У Аргентины таким "спасителем", кроме Месси, может стать Хулиан Альварес, который забил свой первый гол на турнире в ворота Швейцарии, и он сразу стал победным.

Если дело дойдет до серии пенальти, то можно будет наблюдать дуэль одних из ярчайших вратарей в мире. И Джордан Пикфорд, и Эмилиано Мартинес пропустили по шесть мячей на турнире, что далеко от лучшего результата, но в отражении пенальти оба вратаря давно зарекомендовали себя спецами.

Прогноз на матч

Эксперты видят Англию небольшим фаворитом в противостоянии с аргентинцами. Команда Тухеля подходит к битве на эмоциональной волне после победы над мощными норвежцами, а подопечные Скалони испытывали проблемы с тем, чтобы дожать играющую в меньшинстве Швейцарию.

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.70 на победу Англии в основное время и 1.78 — на ее выход в финал. Победа Аргентинцев в основное время оценивается в 3.10, а по итогам матча — в 2.05.

Вопросы и ответы

1. Во сколько начнется матч Англия — Аргентина 15 июля 2026?

Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени (15:00 по местному времени в Атланте, США). Рекомендуем подключиться к трансляции за 15–20 минут до начала, чтобы посмотреть предматчевое шоу и составы команд.

2. Где смотреть матч Англия — Аргентина в России?

Прямая трансляция матча пройдёт на федеральном телеканале "Матч ТВ", а онлайн-версия будет доступна в сервисе Okko в разделе "Спорт".

3. Где будут показывать матч Англия — Аргентина бесплатно?

Бесплатный просмотр доступен на эфирном канале "Матч ТВ" (открытое цифровое ТВ, 2-й мультиплекс). В Okko часть матчей полуфинала также открыта в бесплатном тарифе — уточняйте актуальные условия на сайте сервиса.

4. Какая история личных встреч у сборных Англии и Аргентины?

Команды провели 15 официальных матчей: 6 побед Англии, 6 ничьих и 3 победы Аргентины при общем счёте голов 22:18 в пользу "трех львов". Самые знаменитые встречи — четвертьфинал ЧМ-1966 (1:0), четвертьфинал ЧМ-1986 (2:1, "Рука Бога" Марадоны), 1/8 ЧМ-1998 (2:2, пен. 4:3 в пользу Аргентины) и групповой матч ЧМ-2002 (1:0 благодаря пенальти Бекхэма)

5. Кто фаворит матча Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026?

Букмекеры считают команды практически равными за небольшим преимуществом англичан. У Англии чуть лучше атака (13 голов), но Аргентина — действующий чемпион мира, что дает ей психологическое преимущество. История встреч на ЧМ (3 победы Англии из 5 матчей) — на стороне "трех львов".