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Сборные Англии и Аргентины сыграли вничью в первом тайме полуфинала ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
22:52 15.07.2026 (обновлено: 23:31 15.07.2026)
Сборные Англии и Аргентины сыграли вничью в первом тайме полуфинала ЧМ

Сборные Англии и Аргентины не смогли открыть счет в первом тайме полуфинала ЧМ

© REUTERS / Carlos BarriaЭпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Carlos Barria
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый тайм полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины завершился вничью.
  • После первой половины матча счет остался 0:0.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сборные Англии и Аргентины вничью завершили первый тайм полуфинального матча чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Встреча проходит в американской Атланте, после первой половины счет 0:0.
Сборная Англии является чемпионом мира 1966 года. Команда Аргентины становилась победителем турнира трижды - в 1978, 1986 и 2022 годах.
Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.
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