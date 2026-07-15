Сборные Англии и Аргентины сыграли вничью в первом тайме полуфинала ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сборные Англии и Аргентины вничью завершили первый тайм полуфинального матча чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.