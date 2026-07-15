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Финская активистка рассказала о дискредитации сообщений о сатанизме* в СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
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09:12 15.07.2026 (обновлено: 09:33 15.07.2026)
Финская активистка рассказала о дискредитации сообщений о сатанизме* в СМИ

Активистка Райски: СМИ в Европе дискредитируют сообщения о сатанизме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские СМИ с начала 2000-х годов целенаправленно дискредитируют сообщения о сатанинских* ритуалах, называя их Satanic Panic и теорией заговора.
  • В Швейцарии официально отстраняли от работы полицейских, врачей и учителей, которые заявляли о наблюдении сатанинских* ритуалов.
  • Финская активистка Салли Райски выразила недоумение по поводу того, что теории заговора об инопланетянах или элитах могут существовать, а о сатанизме* — нет.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Европейские средства массовой информации с начала 2000-х годов целенаправленно дискредитируют сообщения о сатанинских* ритуалах, называя их Satanic Panic и теорией заговора, а врачей и полицейских, которые сообщают о реальных случаях, отстраняют от работы, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски.
"Что я могу сказать про сатанизм*? Он у нас не запрещен. Очень сильно наши СМИ в Центральной Европе работают, особенно с 2001-2003 года, они придумали такое движение, как Satanic Panic. Что это теория заговора, что сатанизм* - это такая вещь, что это люди придумали. И не нужно паниковать, это не настолько все серьезно", - сообщила Райски.
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По словам активистки, в Швейцарии официально отстраняли от работы полицейских, врачей и учителей, которые открыто заявляли, что видели сектантов и сатанистов*, а также рассказывали о ритуалах.
"Например, от врача в Швейцарии, что младенцев находили на помойке. И он связал это именно с ритуалом. Но их отстранили от работы", - добавила она.
Райски также задалась вопросом, почему теории заговора об инопланетянах или элитах могут существовать, а о сатанизме* - нет, признавшись, что не понимает такой логики.
Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
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