Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские СМИ с начала 2000-х годов целенаправленно дискредитируют сообщения о сатанинских* ритуалах, называя их Satanic Panic и теорией заговора.

В Швейцарии официально отстраняли от работы полицейских, врачей и учителей, которые заявляли о наблюдении сатанинских* ритуалов.

Финская активистка Салли Райски выразила недоумение по поводу того, что теории заговора об инопланетянах или элитах могут существовать, а о сатанизме* — нет.

КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Европейские средства массовой информации с начала 2000-х годов целенаправленно дискредитируют сообщения о сатанинских* ритуалах, называя их Satanic Panic и теорией заговора, а врачей и полицейских, которые сообщают о реальных случаях, отстраняют от работы, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски.

"Что я могу сказать про сатанизм*? Он у нас не запрещен. Очень сильно наши СМИ в Центральной Европе работают, особенно с 2001-2003 года, они придумали такое движение, как Satanic Panic. Что это теория заговора, что сатанизм* - это такая вещь, что это люди придумали. И не нужно паниковать, это не настолько все серьезно", - сообщила Райски.

По словам активистки, в Швейцарии официально отстраняли от работы полицейских, врачей и учителей, которые открыто заявляли, что видели сектантов и сатанистов*, а также рассказывали о ритуалах.

"Например, от врача в Швейцарии, что младенцев находили на помойке. И он связал это именно с ритуалом. Но их отстранили от работы", - добавила она.

Райски также задалась вопросом, почему теории заговора об инопланетянах или элитах могут существовать, а о сатанизме* - нет, признавшись, что не понимает такой логики.

Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.