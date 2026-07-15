В России выросла пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями

Краткий пересказ от РИА ИИ В России пятилетняя выживаемость пациентов с раком выросла более чем на семь процентов за десятилетие, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России пятилетняя выживаемость пациентов с раком выросла более чем на семь процентов, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

"За десятилетие рост — более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат", — отметил он.

Так, в 2015-м доля таких пациентов составляла 52,9 процента. В 2024-м этот показатель достиг 60,1 процента, а в 2025-м — 59,3 процента.