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В России выросла пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями - РИА Новости, 15.07.2026
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07:24 15.07.2026 (обновлено: 09:10 15.07.2026)
В России выросла пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями

Каприн: в России пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла на 7% за 10 лет

© РИА Новости / Николай ХижнякМедсестра ставит капельницу пациенту
Медсестра ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Медсестра ставит капельницу пациенту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России пятилетняя выживаемость пациентов с раком выросла более чем на семь процентов за десятилетие, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России пятилетняя выживаемость пациентов с раком выросла более чем на семь процентов, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"За десятилетие рост — более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат", — отметил он.
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Так, в 2015-м доля таких пациентов составляла 52,9 процента. В 2024-м этот показатель достиг 60,1 процента, а в 2025-м — 59,3 процента.
По словам Каприна, во многом этих результатов удалось достичь благодаря новым технологиям, которых раньше не было в российский клинической практике.
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