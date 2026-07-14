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"Брюгге" объявил о подписании контракта с Зоммером - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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10:19 14.07.2026
"Брюгге" объявил о подписании контракта с Зоммером

Экс-вратарь "Баварии" и "Интера" Зоммер подписал контракт с "Брюгге"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янн Зоммер стал игроком бельгийского футбольного клуба «Брюгге».
  • Соглашение с вратарем рассчитано до 2029 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Швейцарский голкипер Янн Зоммер стал игроком бельгийского "Брюгге", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с вратарем рассчитано до 2029 года. Вратарь будет выступать под первым номером.
Зоммеру 37 лет, ранее он выступал за мюнхенскую "Баварию", в составе которой стал чемпионом Германии, мёнхенгладбахскую "Боруссию", миланский "Интер", с которым выиграл два чемпионата Италии, Кубок и Суперкубок страны. Спортсмен является четырехкратным чемпионом Швейцарии в составе "Базеля". В составе национальной команды Зоммер сыграл 94 матча, завершив карьеру в сборной в августе 2024 года.
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