"Брюгге" объявил о подписании контракта с Зоммером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янн Зоммер стал игроком бельгийского футбольного клуба «Брюгге».
- Соглашение с вратарем рассчитано до 2029 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Швейцарский голкипер Янн Зоммер стал игроком бельгийского "Брюгге", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с вратарем рассчитано до 2029 года. Вратарь будет выступать под первым номером.
Зоммеру 37 лет, ранее он выступал за мюнхенскую "Баварию", в составе которой стал чемпионом Германии, мёнхенгладбахскую "Боруссию", миланский "Интер", с которым выиграл два чемпионата Италии, Кубок и Суперкубок страны. Спортсмен является четырехкратным чемпионом Швейцарии в составе "Базеля". В составе национальной команды Зоммер сыграл 94 матча, завершив карьеру в сборной в августе 2024 года.