"Брюгге" объявил о подписании контракта с Зоммером

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Швейцарский голкипер Янн Зоммер стал игроком бельгийского "Брюгге", сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с вратарем рассчитано до 2029 года. Вратарь будет выступать под первым номером.