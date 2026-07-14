В Жуковском сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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