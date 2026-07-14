В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на частный дом ранена женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон атаковал частный дом, женщина получила осколочные ранения пальцев руки.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области в результате ударов дронов повреждены здания, автомобили и социальный объект.
- В хуторе Шаховка Волоконовского округа в результате детонации дрона сгорел частный дом.
БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения пальцев руки при атаке украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
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"В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом. Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано", - сообщил оперштаб в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным штаба, в поселке от ударов еще нескольких дронов повреждены остекление второго частного дома, одной квартиры в многоквартирном доме, гараж, грузовой и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори от взрыва FPV-дрона разбиты окна и повреждены входная группа частного дома и машина.
В Валуйском округе в селе Овчинниково дрон ударил по предприятию, в Грайвороне повреждены частный дом, грузовой и два легковых автомобиля, а в селе Почаево Грайворонского округа дрон нанес удар по социальному объекту, уточнили в оперштабе.
В Шебекино от ударов дронов осколками посечена машина, а также поврежден инфраструктурный объект и административное здание. В хуторе Шаховка Волоконовского округа в результате детонации дрона сгорел частный дом, а в селе Борисовка повреждено остекление социального объекта. В Ракитянском округе в поселке Пролетарский дрон повредил оборудование, а в селе Березовка Борисовского округа были повреждены крыши двух частных домов, в одном из которых загорелась кровля, добавили в штабе.