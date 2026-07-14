В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на частный дом ранена женщина

Кроме того, по данным штаба, в поселке от ударов еще нескольких дронов повреждены остекление второго частного дома, одной квартиры в многоквартирном доме, гараж, грузовой и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори от взрыва FPV-дрона разбиты окна и повреждены входная группа частного дома и машина.