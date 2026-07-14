В Архангельской области из квартиры выселили женщину с десятью кошками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Архангельской области суд выселил женщину с десятью кошками из муниципальной квартиры, сообщили в управлении ФСПП по региону.
- Ее соседи жаловались на нарушение санитарных норм.
- После отказа съехать добровольно пристав назначил дату принудительного выселения.
МУРМАНСК, 14 июл — РИА Новости. В Архангельской области женщину с десятью кошками выселили из муниципальной квартиры, сообщили в управлении ФССП по региону.
Администрация Коношского района обратилась в суд из-за многочисленных жалоб соседей на невыносимый запах и нарушение санитарных норм. Хозяйке животных предложили другое, менее благоустроенное жилье, но она отказалась съехать.
"Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей и установил новый срок для исполнения решения суда. Даже после этого женщина продолжала жить в квартире. Тогда <...> назначили дату принудительного выселения", — рассказали в службе.
На место приехали судоисполнители в сопровождении сотрудников администрации, коммунальной службы и ветеринара. Только после этого она забрала кошек и покинула жилье, уточнили в управлении.
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10 октября 2025, 12:14