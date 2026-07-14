В Архангельской области из квартиры выселили женщину с десятью кошками

"Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей и установил новый срок для исполнения решения суда. Даже после этого женщина продолжала жить в квартире. Тогда <...> назначили дату принудительного выселения", — рассказали в службе.