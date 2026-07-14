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В Архангельской области из квартиры выселили женщину с десятью кошками - РИА Новости, 14.07.2026
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17:04 14.07.2026 (обновлено: 17:47 14.07.2026)
В Архангельской области из квартиры выселили женщину с десятью кошками

В Архангельской области женщину с 10 кошками выселили из муниципальной квартиры

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник службы судебных приставов
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник службы судебных приставов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архангельской области суд выселил женщину с десятью кошками из муниципальной квартиры, сообщили в управлении ФСПП по региону.
  • Ее соседи жаловались на нарушение санитарных норм.
  • После отказа съехать добровольно пристав назначил дату принудительного выселения.
МУРМАНСК, 14 июл — РИА Новости. В Архангельской области женщину с десятью кошками выселили из муниципальной квартиры, сообщили в управлении ФССП по региону.
Администрация Коношского района обратилась в суд из-за многочисленных жалоб соседей на невыносимый запах и нарушение санитарных норм. Хозяйке животных предложили другое, менее благоустроенное жилье, но она отказалась съехать.
"Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей и установил новый срок для исполнения решения суда. Даже после этого женщина продолжала жить в квартире. Тогда <...> назначили дату принудительного выселения", — рассказали в службе.
На место приехали судоисполнители в сопровождении сотрудников администрации, коммунальной службы и ветеринара. Только после этого она забрала кошек и покинула жилье, уточнили в управлении.
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ПроисшествияАрхангельская областьКоношский районФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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