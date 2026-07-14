Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4734 человек

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

© REUTERS / MIGUEL MEDINA Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4734 человек.

В 107 временных лагерях размещены более 20 900 человек, без жилья остаются более 17 900 человек.

В ликвидации последствий землетрясения задействованы более 30 900 сотрудников экстренных служб, более 31 000 добровольцев и 2471 иностранный спасатель.

МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4734, во временных лагерях находятся более 20,9 тысячи человек, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

« "Погибли 4734 человека, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Родригеса.

По сравнению с предыдущими данными, число погибших увеличилось на 173, число спасенных остается неизменным уже более недели.

Согласно обновленным данным, в 107 временных лагерях размещены 20 903 человека, без жилья остаются 17 907 человек.

Помощь оказана 128 324 семьям, медицинскую помощь получили 33 652 человека, пострадавшим распределено 10 063 тонны продовольствия и более 21,75 миллиона литров воды.