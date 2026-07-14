Зеленский сделал заявление после удара российских военных

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после удара российских военных по целям в Киеве потребовал от европейцев быстрее принять 21-й пакет санкций против России.

"Мы не можем топтаться на месте, новый пакет санкций необходимо принять на этой неделе", — пожаловался он в социальной сети X.

Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.