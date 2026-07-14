Зеленский сделал заявление после удара российских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве и объектам в порту Южный в Одесской области.
- Владимир Зеленский потребовал от европейцев быстрее принять 21-й пакет санкций против России после удара по целям в Киеве.
- Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не смогли согласовать очередные ограничения.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после удара российских военных по целям в Киеве потребовал от европейцев быстрее принять 21-й пакет санкций против России.
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"Мы не можем топтаться на месте, новый пакет санкций необходимо принять на этой неделе", — пожаловался он в социальной сети X.
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не смогли согласовать очередные ограничения.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Отмечается, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.