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Зеленский сделал заявление после удара российских военных - РИА Новости, 14.07.2026
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11:37 14.07.2026 (обновлено: 15:49 14.07.2026)
Зеленский сделал заявление после удара российских военных

Зеленский потребовал быстрее принять 21-й пакет антироссийских санкций

© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOLВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOL
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве и объектам в порту Южный в Одесской области.
  • Владимир Зеленский потребовал от европейцев быстрее принять 21-й пакет санкций против России после удара по целям в Киеве.
  • Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не смогли согласовать очередные ограничения.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после удара российских военных по целям в Киеве потребовал от европейцев быстрее принять 21-й пакет санкций против России.
«

"Мы не можем топтаться на месте, новый пакет санкций необходимо принять на этой неделе", — пожаловался он в социальной сети X.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не смогли согласовать очередные ограничения.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Отмечается, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Вчера, 10:35
 
В миреКиевРоссияОдесская областьКайя КалласВладимир Зеленский
 
 
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