"Ожидания не оправдались". Зеленский внезапно сменил курс

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима уволил правительство Юлии Свириденко и готовится собрать новое. Как сообщают СМИ, Зеленский не только избавляется от неудобных фигур, но и пересматривает подход к внешней политике. О переменах в украинской власти — в материале РИА Новости.

Удаление и перезагрузка

Кабинет нынешнего премьера продержался ровно год. В июле 2025-го Зеленский объявил о перезагрузке правительства, уволив Дениса Шмыгаля, пребывавшего в должности в течение пяти лет.

© AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко © AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко

По официальной информации, к уходящему в отставку премьеру Зеленский претензий не имеет и готовит ей "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером". Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что Свириденко направят послом в США на замену Ольги Стефанишиной, назначенной менее года назад. Однако позднее парламентарий подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что чиновница может отказаться от назначения.

Наиболее вероятным преемником Свириденко называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Зеленский провел с ним встречу накануне, но о деталях не сообщалось. Глава киевского режима также встретился с мэром Харькова Игорем Тереховым, вице-премьером Денисом Шмыгалем и министром обороны Михаилом Федоровым. Их также прочат в премьеры, но с меньшей вероятностью.

Для Федорова роспуск правительства может обернуться отставкой. Издание "Страна" сообщает, что очередная перезагрузка кабмина — это лишь повод избавиться от министра обороны, который, по мнению Банковой, не справился с возложенными задачами.

Дело посла

А вот с новой должностью Свириденко все куда интереснее. За нынешним послом Стефанишиной уже не первый год тянется шлейф коррупционных скандалов. Financial Times связывает ее отставку с вниманием проверяющих органов. Согласно данным издания, в 2022-м мать дипломата Надежда Кравец оформила покупку трехкомнатной квартиры в киевском ЖК "Львовская площадь" за 68 тысяч долларов, когда застройщик проводил аналогичные сделки минимум по 270 тысяч.

© AP Photo / Andreea Alexandru Ольга Стефанишина © AP Photo / Andreea Alexandru Ольга Стефанишина

Посол попыталась оправдаться: дескать, жилье купили в рассрочку еще в 2019-м, когда стоимость квадратного метра была значительно ниже. Вместе с тем в декларации чиновницы эти апартаменты не фигурируют.

Украинские СМИ утверждают, что Стефанишина уходит с поста добровольно и, по информации нардепа Алексея Гончаренко*, уже находится в Киеве. Источники в офисе Зеленского утверждают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить ей обвинение, именно это стало причиной кадрового решения.

Информация о разработке ее дела появлялась и раньше. Осенью 2019-го Стефанишину, занимавшую пост вице-премьера, заподозрили в масштабном хищении государственных средств при тендере в Министерстве юстиции на 56 тысяч долларов. Когда же она сама возглавляла Минюст в 2024-2025 годах, ее бывший муж Михаил обогащался арестованными активами.

Операция прикрытия

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен, что Зеленского к переменам подталкивает желание угодить Штатам — из-за океана все чаще звучит критика режима. Кроме того, таким способом Киев работает на внутреннюю аудиторию — простых граждан, чье недовольство постоянно растет.

"Вряд ли это результат давления европейских партнеров, которые все еще убеждены, что Украина эффективна как средство против России. Здесь преимущественно внутриполитические основания. Впрочем, едва ли эти изменения сделают украинское руководство высокоэффективным или приведут к принципиальным изменениям украинской политики", — отмечает Денисов.

© AP Photo / Vadim Ghirda Флаги США и Украины © AP Photo / Vadim Ghirda Флаги США и Украины

В свою очередь, политолог Александр Дудчак считает, что таким образом Банковая хочет отвлечь население от неприятных новостей.

"Зеленскому надо проводить какие-то "перемены", ничего на самом деле не меняя, а заодно отвлечь внимание от некоторых событий. В частности, от взрывов на складах "Укроборонпрома" в Вишневом", — рассуждает эксперт.

Одновременно глава режима таким способом укрепляет собственную единоличную власть.

"Свириденко была человеком Андрея Ермака, а он уже не при делах, тогда зачем она нужна? — рассуждает политолог. — На ее место поставят одного из зависимых непосредственно от Зеленского людей".

Голосование за нового премьера, как ожидается, пройдет в Раде 15 июля. За ним, по словам Дудчака, может последовать замена руководства силовиков. Впрочем, судя по расторопности главы режима, "новшества" будут косметическими.