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Заседание по делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" отложили - РИА Новости, 14.07.2026
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16:30 14.07.2026
Заседание по делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" отложили

Заседание по делу Якубовского отложили из-за болезни одного из фигурантов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОглашение приговора бывшему совладельцу "Азбуки вкуса"
Оглашение приговора бывшему совладельцу Азбуки вкуса - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оглашение приговора бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и других фигурантов.
  • Заседание отложено на 23 июля из-за того, что фигуранта Павла Масловского не привезли из СИЗО, а также из-за болезни адвоката Якубовского.
  • По версии следствия, Масловский создал преступное сообщество, участники которого выдавали невозвратные кредиты и похитили более 14 миллиардов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, потому что другого фигуранта владельца "Азиатско-Тихоокеанского банка" Павла Масловского не привезли из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых шестеро: Якубовский, Масловский, акционер "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и предприниматель Светлана Безрукова.
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"Отложить заседание на 23 июля", - огласила судья.
Масловский не был доставлен в суд, как пояснила РИА Новости его защита, причины неизвестны – это может быть, например, болезнь подсудимого или отсутствие заявки на доставку в самом СИЗО.
Кроме того, в суд не явилась адвокат Якубовского из-за болезни.
По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко и другие лица. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей.
В апреле 2025 года Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве.
По делу проходят еще два фигуранта, которые находятся в розыске - член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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ПроисшествияМоскваАндрей Новиков (АТЦ СНГ)Андрей ВдовинАзбука вкусаАзиатско-Тихоокеанский БанкМ2М Прайвет банк
 
 
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