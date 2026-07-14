Заседание по делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" отложили

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и других фигурантов.

Заседание отложено на 23 июля из-за того, что фигуранта Павла Масловского не привезли из СИЗО, а также из-за болезни адвоката Якубовского.

По версии следствия, Масловский создал преступное сообщество, участники которого выдавали невозвратные кредиты и похитили более 14 миллиардов рублей.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, потому что другого фигуранта владельца "Азиатско-Тихоокеанского банка" Павла Масловского не привезли из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить заседание на 23 июля", - огласила судья.

Масловский не был доставлен в суд, как пояснила РИА Новости его защита, причины неизвестны – это может быть, например, болезнь подсудимого или отсутствие заявки на доставку в самом СИЗО.

Кроме того, в суд не явилась адвокат Якубовского из-за болезни.

По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко и другие лица. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей.

В апреле 2025 года Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве.

По делу проходят еще два фигуранта, которые находятся в розыске - член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков.