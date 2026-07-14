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Парламент Венгрии прервал заседание из-за перепалки Мадьяра с депутатом - РИА Новости, 14.07.2026
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16:28 14.07.2026
Парламент Венгрии прервал заседание из-за перепалки Мадьяра с депутатом

Заседание парламента Венгрии прервали из-за перепалки Мадьяра с депутатом

© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии
Заседание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Заседание парламента Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заседание парламента Венгрии было прервано из-за конфликта между премьер-министром Петером Мадьяром и депутатом от оппозиционной партии «Фидес» Яношем Почем.
  • Премьер-министр Петер Мадьяр и депутат Янош Поч регулярно критиковали друг друга и обвиняли во лжи, очередной виток их противостояния случился на заседании 16 июня из-за телефона.
  • Депутаты от партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром покинули зал заседаний во время спора.
БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Заседание парламента Венгрии было прервано из-за перепалки между премьер-министром Петером Мадьяром и депутатом от оппозиционной партии "Фидес" Яношем Почем, партия Мадьяра "Тиса" в полном составе покинула зал заседаний, когда Поч стал объяснять, что на предыдущих заседаниях не снимал Мадьяра на телефон.
Отношения Поча и Мадьяра были напряженными и во время предвыборной компании, и после выборов. Оба регулярно критиковали друг друга и обвиняли во лжи. Очередной виток их противостояния случился на заседании 16 июня, когда Поч якобы снимал ответ Мадьяра на телефон. Премьер заметил включенный фонарик на камере и попросил остановить запись. Позднее Поч заявил, что не вел съемку, а только рассматривал чехол телефона. Ситуация широко обсуждалась в венгерских СМИ.
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На заседании во вторник Поч снова сидел с телефоном, направленным на Мадьяра. Когда тот сделал замечание, депутат заявил, что читает сообщение, а не ведет съемку, и обвинил Мадьяра во лжи. Спикер парламента объявила минутных перерыв, чтобы Поч прекратил съемку, за это время все депутаты от партии "Тиса" во главе с Мадьяром покинули зал заседаний.
По окончании перерыва Поч снова повторил, что не вел съемку, и пошутил, что "сумел выгнать "тисовцев" из парламента".
"Я хотел сказать, что если у Петера Мадьяра не случится нервный срыв и он не покинет зал, то я возьму на себя ответственность за все, что я когда-либо сделаю, поверьте", - отметил он.
Затем по просьбе "Тисы" был объявлен внеочередной перерыв, в ходе которого Мадьяр написал в соцсети Facebook*, что заседание было прервано "в связи с нарушением порядка депутатами от партии "Фидес" и что Тиса "инициирует внеочередной созыв Совета парламента, который координирует работу национального собрания.
После перерыва заседание возобновилось обсуждением проекта о создании Национального управления по возвращению и защите активов. Мадьяр называл это одним из первых шагов по борьбе с коррупцией в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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