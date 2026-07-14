Парламент Венгрии прервал заседание из-за перепалки Мадьяра с депутатом

Краткий пересказ от РИА ИИ Заседание парламента Венгрии было прервано из-за конфликта между премьер-министром Петером Мадьяром и депутатом от оппозиционной партии «Фидес» Яношем Почем.

Премьер-министр Петер Мадьяр и депутат Янош Поч регулярно критиковали друг друга и обвиняли во лжи, очередной виток их противостояния случился на заседании 16 июня из-за телефона.

Депутаты от партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром покинули зал заседаний во время спора.

БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Заседание парламента Венгрии было прервано из-за перепалки между премьер-министром Петером Мадьяром и депутатом от оппозиционной партии "Фидес" Яношем Почем, партия Мадьяра "Тиса" в полном составе покинула зал заседаний, когда Поч стал объяснять, что на предыдущих заседаниях не снимал Мадьяра на телефон.

Отношения Поча и Мадьяра были напряженными и во время предвыборной компании, и после выборов. Оба регулярно критиковали друг друга и обвиняли во лжи. Очередной виток их противостояния случился на заседании 16 июня, когда Поч якобы снимал ответ Мадьяра на телефон. Премьер заметил включенный фонарик на камере и попросил остановить запись. Позднее Поч заявил, что не вел съемку, а только рассматривал чехол телефона. Ситуация широко обсуждалась в венгерских СМИ.

На заседании во вторник Поч снова сидел с телефоном, направленным на Мадьяра. Когда тот сделал замечание, депутат заявил, что читает сообщение, а не ведет съемку, и обвинил Мадьяра во лжи. Спикер парламента объявила минутных перерыв, чтобы Поч прекратил съемку, за это время все депутаты от партии "Тиса" во главе с Мадьяром покинули зал заседаний.

По окончании перерыва Поч снова повторил, что не вел съемку, и пошутил, что "сумел выгнать "тисовцев" из парламента".

"Я хотел сказать, что если у Петера Мадьяра не случится нервный срыв и он не покинет зал, то я возьму на себя ответственность за все, что я когда-либо сделаю, поверьте", - отметил он.

Затем по просьбе "Тисы" был объявлен внеочередной перерыв, в ходе которого Мадьяр написал в соцсети Facebook *, что заседание было прервано "в связи с нарушением порядка депутатами от партии "Фидес" и что Тиса "инициирует внеочередной созыв Совета парламента, который координирует работу национального собрания.

После перерыва заседание возобновилось обсуждением проекта о создании Национального управления по возвращению и защите активов. Мадьяр называл это одним из первых шагов по борьбе с коррупцией в стране.