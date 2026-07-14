Защита арестованного Царукяна обратится в международный арбитраж

Отмечается, что на данный момент работает группа юристов, в различные международные инстанции будут направлены соответствующие иски, жалобы и обращения. По ее словам, на всех предприятиях уже много лет проводились проверки, однако сейчас из-за найденных на политической почве нарушений около семи тысяч сотрудников были вынуждены отправиться в отпуск.