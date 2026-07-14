Защита арестованного Царукяна обратится в международный арбитраж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита Гагика Царукяна обратится в международный арбитраж в связи с приостановкой деятельности принадлежащих ему предприятий.
- Предприятия, принадлежащие Гагику Царукяну, были опечатаны после его ареста.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Защита арестованного лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна обратится в международный арбитраж в связи с приостановкой деятельности принадлежащих ему предприятий, заявила представитель партии Элинар Варданян.
Адвокат Царукяна Ерем Саркисян сообщал журналистам, что все принадлежащие политику предприятия были опечатаны после ареста.
"Защита Гагика Царукяна обратится в международный арбитраж на фоне приостановки работы принадлежащих ему предприятий", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент работает группа юристов, в различные международные инстанции будут направлены соответствующие иски, жалобы и обращения. По ее словам, на всех предприятиях уже много лет проводились проверки, однако сейчас из-за найденных на политической почве нарушений около семи тысяч сотрудников были вынуждены отправиться в отпуск.
В прошлый понедельник следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца.