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Защита арестованного Царукяна обратится в международный арбитраж - РИА Новости, 14.07.2026
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16:25 14.07.2026
Защита арестованного Царукяна обратится в международный арбитраж

Защита арестованного лидера «Процветающей Армении» Царукяна обратится в арбитраж

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян у здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Гагика Царукяна обратится в международный арбитраж в связи с приостановкой деятельности принадлежащих ему предприятий.
  • Предприятия, принадлежащие Гагику Царукяну, были опечатаны после его ареста.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Защита арестованного лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна обратится в международный арбитраж в связи с приостановкой деятельности принадлежащих ему предприятий, заявила представитель партии Элинар Варданян.
Адвокат Царукяна Ерем Саркисян сообщал журналистам, что все принадлежащие политику предприятия были опечатаны после ареста.
"Защита Гагика Царукяна обратится в международный арбитраж на фоне приостановки работы принадлежащих ему предприятий", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент работает группа юристов, в различные международные инстанции будут направлены соответствующие иски, жалобы и обращения. По ее словам, на всех предприятиях уже много лет проводились проверки, однако сейчас из-за найденных на политической почве нарушений около семи тысяч сотрудников были вынуждены отправиться в отпуск.
В прошлый понедельник следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца.
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