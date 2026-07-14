Значительная часть Запорожской области оказалась обесточена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Значительная часть Запорожской области аварийно обесточена.
- Ведется работа по скорейшему восстановлению электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Значительная часть Запорожской области аварийно обесточена, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения" , - написал он в канале на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Ранее компания "Херсоноблэнерго" сообщила об обесточивании 14 муниципальных округов на территории Херсонской области из-за аварии.