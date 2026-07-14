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Значительная часть Запорожской области оказалась обесточена - РИА Новости, 14.07.2026
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10:46 14.07.2026 (обновлено: 10:47 14.07.2026)
Значительная часть Запорожской области оказалась обесточена

Значительная часть Запорожской области аварийно обесточена

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Значительная часть Запорожской области аварийно обесточена.
  • Ведется работа по скорейшему восстановлению электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Значительная часть Запорожской области аварийно обесточена, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения" , - написал он в канале на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Ранее компания "Херсоноблэнерго" сообщила об обесточивании 14 муниципальных округов на территории Херсонской области из-за аварии.
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