Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье прогремел новый взрыв.
- Украинские СМИ передают, что это второй за день взрыв в Запорожье.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Во вторник телеканал уже сообщал о взрыве в городе.
"В Запорожье снова были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.