В Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник прогремел взрыв в подконтрольном ВСУ Запорожье.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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