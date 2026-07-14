Новый законопроект США вводит санкции против четырех российских банков

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Новый американский законопроект о санкциях против России, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Законопроект также предусматривает запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в США. Среди других мер - блокировка активов под юрисдикцией США, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.