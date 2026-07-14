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Новый законопроект США вводит санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 14.07.2026
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23:36 14.07.2026
Новый законопроект США вводит санкции против четырех российских банков

Новый проект США вводит санкции против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
  • Законопроект обязывает президента США ввести полный пакет ограничений против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также по меньшей мере две санкционные меры против Банка России.
  • Американским физическим и юридическим лицам могут запретить любые операции с этими банками, включая использование американской банковской системы.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Новый американский законопроект о санкциях против России, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
Законопроект обязывает президента США ввести по меньшей мере две санкционные меры против Банка России и полный пакет ограничений против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка.
Законопроект также предусматривает запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в США. Среди других мер - блокировка активов под юрисдикцией США, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.
При этом Минфин США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с указанными российскими финансовыми организациями, если сочтет введение ограничений противоречащим экономическим или внешнеполитическим интересам США.
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