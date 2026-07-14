Новый законопроект США вводит санкции против четырех российских банков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
- Законопроект обязывает президента США ввести полный пакет ограничений против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также по меньшей мере две санкционные меры против Банка России.
- Американским физическим и юридическим лицам могут запретить любые операции с этими банками, включая использование американской банковской системы.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Новый американский законопроект о санкциях против России, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
Законопроект также предусматривает запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в США. Среди других мер - блокировка активов под юрисдикцией США, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.
При этом Минфин США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с указанными российскими финансовыми организациями, если сочтет введение ограничений противоречащим экономическим или внешнеполитическим интересам США.