Критические моменты в истории подпитывают россиян, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что критические моменты в истории России придают стране живительную силу.
- Она отметила, что в России есть мощная традиция соединения предпринимательства с культурой и творчеством, которую нужно знать и поддерживать.
МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Критические моменты в истории РФ подпитывают россиян, придают живительную силу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В России есть мощнейшая и совершенно уникальная традиция соединения предпринимательства и… культуры, творчества, созидания. Эту традицию нужно знать и на нее следует опираться", - сказала она на конференции Совета по культуре и креативным индустриям при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы.
Как отметила дипломат, традиции России живы, и они лишь закаляются, когда их пытаются унизить.
"Наоборот, это подстегивает интерес к самосознанию. Получается, что самые критические моменты нашего существования, нашей жизни нас питают, дают нам живительную силу", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, таких исторических примеров достаточно.