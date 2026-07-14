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Критические моменты в истории подпитывают россиян, заявила Захарова - РИА Новости, 14.07.2026
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15:41 14.07.2026 (обновлено: 15:47 14.07.2026)
Критические моменты в истории подпитывают россиян, заявила Захарова

Захарова назвала критические моменты в истории РФ источником живительной силы

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что критические моменты в истории России придают стране живительную силу.
  • Она отметила, что в России есть мощная традиция соединения предпринимательства с культурой и творчеством, которую нужно знать и поддерживать.
МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Критические моменты в истории РФ подпитывают россиян, придают живительную силу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
России есть мощнейшая и совершенно уникальная традиция соединения предпринимательства и… культуры, творчества, созидания. Эту традицию нужно знать и на нее следует опираться", - сказала она на конференции Совета по культуре и креативным индустриям при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы.
Как отметила дипломат, традиции России живы, и они лишь закаляются, когда их пытаются унизить.
"Наоборот, это подстегивает интерес к самосознанию. Получается, что самые критические моменты нашего существования, нашей жизни нас питают, дают нам живительную силу", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, таких исторических примеров достаточно.
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