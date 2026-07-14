Глава Якутии рассказал о строительстве моста через Лену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу: установлены фундаменты под восемь опор и 208 из 990 свай.
- Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей, а на данный момент объект профинансирован на сумму 26 миллиардов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу, сейчас установлены фундаменты под восемь опор и 208 из 990 свай, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, идет активная фаза строительства Ленского моста. Мы уже установили фундаменты под восемь опор, 208 свай из 990 тоже установлено. Сейчас такие большие сооружения, коффердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут", - сказал глава Якутии.
По словам Николаева, на данный момент объект профинансирован на сумму 26 миллиардов рублей.