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Глава Якутии рассказал о строительстве моста через Лену - РИА Новости, 14.07.2026
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14:34 14.07.2026
Глава Якутии рассказал о строительстве моста через Лену

Николаев заявил, что строительство Ленского моста в Якутии вошло в активную фазу

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Строительство Ленского моста в Якутии
Строительство Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Строительство Ленского моста в Якутии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу: установлены фундаменты под восемь опор и 208 из 990 свай.
  • Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей, а на данный момент объект профинансирован на сумму 26 миллиардов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу, сейчас установлены фундаменты под восемь опор и 208 из 990 свай, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент во вторник встретился в Кремле с главой Якутии. Путин сообщил, что стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей.
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"В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, идет активная фаза строительства Ленского моста. Мы уже установили фундаменты под восемь опор, 208 свай из 990 тоже установлено. Сейчас такие большие сооружения, коффердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут", - сказал глава Якутии.
По словам Николаева, на данный момент объект профинансирован на сумму 26 миллиардов рублей.
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