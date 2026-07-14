Глава Якутии рассказал о строительстве моста через Лену

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"В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, идет активная фаза строительства Ленского моста. Мы уже установили фундаменты под восемь опор, 208 свай из 990 тоже установлено. Сейчас такие большие сооружения, коффердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут", - сказал глава Якутии.