Краткий пересказ от РИА ИИ Орловский государственный университет имени Тургенева передал бойцам подразделения Вооруженных сил РФ гуманитарную посылку.

В посылку вошло около двух тонн груза, включая мясные консервы, сахар, чай, варенье, сало, печенье, маскировочные сети и окопные свечи.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Орловский государственный университет имени Тургенева передал бойцам спецоперации гуманитарную посылку с продуктами, маскировочными сетями и окопными свечами, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что груз бойцам подразделения Вооруженных сил РФ, служащим в Луганской Народной Республике, доставила группа волонтеров Орловского государственного университета имени Тургенева под руководством исполняющего обязанности ректора Павла Меркулова.

"В эту партию помощи вошло около двух тонн груза. В продуктовую часть включили примерно 400 килограммов мясных консервов, 600 килограммов сахара, чай, варенье, сало, 300 килограммов печенья. Также бойцам передали маскировочные сети и окопные свечи, которые изготовили студенты вуза и курсанты Военного учебного центра ОГУ имени И.С. Тургенева, письма со словами поддержки", – отметил Меркулов, слова которого цитирует пресс-служба.