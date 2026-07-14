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Орловский вуз доставил бойцам СВО продукты и маскировочные сети - РИА Новости, 14.07.2026
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Надежные люди
 
16:29 14.07.2026
Орловский вуз доставил бойцам СВО продукты и маскировочные сети

Орловский госуниверситет передал гуманитарную посылку бойцам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Орловский государственный университет имени Тургенева передал бойцам подразделения Вооруженных сил РФ гуманитарную посылку.
  • В посылку вошло около двух тонн груза, включая мясные консервы, сахар, чай, варенье, сало, печенье, маскировочные сети и окопные свечи.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Орловский государственный университет имени Тургенева передал бойцам спецоперации гуманитарную посылку с продуктами, маскировочными сетями и окопными свечами, сообщили в пресс-службе вуза.
Отмечается, что груз бойцам подразделения Вооруженных сил РФ, служащим в Луганской Народной Республике, доставила группа волонтеров Орловского государственного университета имени Тургенева под руководством исполняющего обязанности ректора Павла Меркулова.
"В эту партию помощи вошло около двух тонн груза. В продуктовую часть включили примерно 400 килограммов мясных консервов, 600 килограммов сахара, чай, варенье, сало, 300 килограммов печенья. Также бойцам передали маскировочные сети и окопные свечи, которые изготовили студенты вуза и курсанты Военного учебного центра ОГУ имени И.С. Тургенева, письма со словами поддержки", – отметил Меркулов, слова которого цитирует пресс-служба.
Университет организует и направляет гуманитарные конвои для российских бойцов регулярно, а чтобы оказать наиболее эффективную и адресную поддержку при формировании грузов, в вузе учитывают пожелания самих военнослужащих, добавляется в сообщении.
Передача гуманитарного груза от Орловской области российским зенитчикам, служащим на СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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24 июня, 15:59
 
Надежные людиРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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