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Вучич призвал Евросоюз принять Западные Балканы единым блоком, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2026
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12:24 14.07.2026
Вучич призвал Евросоюз принять Западные Балканы единым блоком, пишут СМИ

FT: Вучич призвал Евросоюз принять Западные Балканы единым блоком

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич призвал Евросоюз позволить странам Западных Балкан вступить в ЕС единым блоком, сообщает газета Financial Times.
  • По мнению Вучича, присоединение балканских стран по отдельности приведет к их большему размежеванию.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал Евросоюз позволить странам Западных Балкан вступить в ЕС единым блоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на его интервью.
"Он также призвал Брюссель... принять Западные Балканы (в ЕС - ред.) вместе", - говорится в публикации.
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По мнению Вучича, присоединение балканских стран по отдельности приведет к их большему размежеванию.
"Если мы вступим вместе..., границ между Приштиной, Белградом и другими не будет. Нам нужно единство региона. А не новая зона конфликта между людьми, которые вступают в ЕС и другими, которые далеки от этого", - подчеркнул сербский лидер.
Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.
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