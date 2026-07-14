Вучич призвал Евросоюз принять Западные Балканы единым блоком, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич призвал Евросоюз позволить странам Западных Балкан вступить в ЕС единым блоком, сообщает газета Financial Times.
- По мнению Вучича, присоединение балканских стран по отдельности приведет к их большему размежеванию.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал Евросоюз позволить странам Западных Балкан вступить в ЕС единым блоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на его интервью.
По мнению Вучича, присоединение балканских стран по отдельности приведет к их большему размежеванию.
"Если мы вступим вместе..., границ между Приштиной, Белградом и другими не будет. Нам нужно единство региона. А не новая зона конфликта между людьми, которые вступают в ЕС и другими, которые далеки от этого", - подчеркнул сербский лидер.
Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.