Рейтинг@Mail.ru
Над Тульской областью сбили еще четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 14.07.2026
Над Тульской областью сбили еще четыре БПЛА ВСУ

Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили четыре украинских беспилотника.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще четыре БПЛА ВСУ сбиты в небе над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили еще четыре украинских беспилотника", - написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Глава региона отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьТульская областьДмитрий МиляевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала