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Володин подал документы для регистрации на выборы в Госдуму - РИА Новости, 14.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:07 14.07.2026
Володин подал документы для регистрации на выборы в Госдуму

Володин подал документы на выборы депутатов Госдумы по Саратовскому округу

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному округу.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному округу.
"Сегодня в Саратове подал необходимые документы в окружную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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