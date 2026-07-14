Володин подал документы для регистрации на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному округу.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному округу.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.