Рейтинг@Mail.ru
Командование США заявило, что на Ближнем Востоке находятся 50 тысяч военных - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 14.07.2026 (обновлено: 05:43 14.07.2026)
Командование США заявило, что на Ближнем Востоке находятся 50 тысяч военных

CENTCOM: на Ближнем Востоке в настоящее время находятся 50 тысяч военных

© AP Photo / Michal DyjukАмериканские военные с флагом США
Американские военные с флагом США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Американские военные с флагом США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных.
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что американские силы сохраняют бдительность, смертоносность и готовность.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в настоящее время на Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных.
"Более 50 тысяч военнослужащих США в настоящее время размещены на Ближнем Востоке. Американские силы сохраняют бдительность, смертоносность, готовность", - сообщает командование на своей странице в соцсети X.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
ВС США заявили об успешных ударах по военным объектам в Иране
Вчера, 05:39
 
В миреБлижний ВостокВооруженные силы СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала