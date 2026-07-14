Командование США заявило, что на Ближнем Востоке находятся 50 тысяч военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных.
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что американские силы сохраняют бдительность, смертоносность и готовность.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в настоящее время на Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных.
"Более 50 тысяч военнослужащих США в настоящее время размещены на Ближнем Востоке. Американские силы сохраняют бдительность, смертоносность, готовность", - сообщает командование на своей странице в соцсети X.