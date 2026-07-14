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"Закрываем дверь". Министр обороны Венгрии дерзко высказался о России - РИА Новости, 14.07.2026
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13:52 14.07.2026
"Закрываем дверь". Министр обороны Венгрии дерзко высказался о России

Русин-Сенди: Венгрия закрывает двери перед Россией

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что страна закрывает дверь перед Россией.
  • На прошлой неделе глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла о желании иметь прагматические отношения с Россией как с важной европейской державой.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Венгрия закрывает двери перед Россией, заявил министр обороны страны Ромулус Русин-Сенди, чьи слова приводит Telex.
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"Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь", — утверждает глава венгерского военного ведомства.
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