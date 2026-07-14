"Закрываем дверь". Министр обороны Венгрии дерзко высказался о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что страна закрывает дверь перед Россией.
- На прошлой неделе глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла о желании иметь прагматические отношения с Россией как с важной европейской державой.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Венгрия закрывает двери перед Россией, заявил министр обороны страны Ромулус Русин-Сенди, чьи слова приводит Telex.
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"Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь", — утверждает глава венгерского военного ведомства.
В субботу глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что власти страны хотят прагматических отношений с Россией как с важной европейской державой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в июне заявляла, что Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой и ситуации на Украине, будет исходить из конкретных дел и заявлений Будапешта.