Рейтинг@Mail.ru
Почти 2 тыс девочек бесплатно вакцинированы от ВПЧ в Красноярском крае - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 14.07.2026

Почти 2 тыс девочек бесплатно вакцинированы от ВПЧ в Красноярском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи девочек в Красноярском крае получили бесплатную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), которая является важным этапом в профилактике онкологических заболеваний, сообщает краевое министерство здравоохранения.
"В минздраве края подвели итоги первого этапа программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. В рамках пилотного проекта прививку поставили 1895 девочкам", - говорится в сообщении.
Программа реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова при поддержке краевого парламента, финансирование – за счет бюджета региона. Решение о запуске проекта приняли после консультаций с ведущими экспертами в области медицины. Пилотный период – 2026 год. Он необходим для отработки организационных механизмов, выстраивания маршрутизации пациентов и оценки востребованности услуги.
"На текущем этапе право на бесплатную прививку получили дети из многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ВИЧ-инфекцией, а также девочки с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям (при наличии медзаключения)", - сообщает министерство.
Вакцина от ВПЧ двухкомпонентная, требует двух инъекций для завершения полного курса. Второй этап для 1895 юных жительниц края, ставших участницами программы, запланирован на начало декабря этого года.
"Вакцинация против ВПЧ – важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всем мире... Наша задача – не просто провести вакцинацию, а создать четкую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите", - подчеркнул глава краевого минздрава Алексей Коноваленко.
В пресс-службе отметили, что профилактика неинфекционных и онкологических заболеваний остается одним из ключевых направлений регионального здравоохранения.
 
Красноярский крайОбществоВакцинацияЗдоровьеДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала