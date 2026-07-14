Почти 2 тыс девочек бесплатно вакцинированы от ВПЧ в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи девочек в Красноярском крае получили бесплатную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), которая является важным этапом в профилактике онкологических заболеваний, сообщает краевое министерство здравоохранения.

"В минздраве края подвели итоги первого этапа программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. В рамках пилотного проекта прививку поставили 1895 девочкам", - говорится в сообщении.

Программа реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова при поддержке краевого парламента, финансирование – за счет бюджета региона. Решение о запуске проекта приняли после консультаций с ведущими экспертами в области медицины. Пилотный период – 2026 год. Он необходим для отработки организационных механизмов, выстраивания маршрутизации пациентов и оценки востребованности услуги.

"На текущем этапе право на бесплатную прививку получили дети из многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ВИЧ-инфекцией, а также девочки с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям (при наличии медзаключения)", - сообщает министерство.

Вакцина от ВПЧ двухкомпонентная, требует двух инъекций для завершения полного курса. Второй этап для 1895 юных жительниц края, ставших участницами программы, запланирован на начало декабря этого года.

"Вакцинация против ВПЧ – важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всем мире... Наша задача – не просто провести вакцинацию, а создать четкую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите", - подчеркнул глава краевого минздрава Алексей Коноваленко.