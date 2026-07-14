У "Локомотива" нет предложений по трансферу Батракова, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клубу не поступало предложений по трансферу полузащитника Алексея Батракова.
- Агент Батракова Владимир Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер игрока в «ПСЖ» сохраняются.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Спортивный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов заявил журналистам, что "красно-зеленым" не поступало предложений по трансферу полузащитника Алексея Батракова.
В конце мая агент Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются.
"У клуба нет предложений по Батракову", - сообщил Ульянов.
Контракт 21-летнего Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа клубом из Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 млн евро.
Батраков в прошедшем сезоне провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. На его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
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