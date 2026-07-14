У "Локомотива" нет предложений по трансферу Батракова, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клубу не поступало предложений по трансферу полузащитника Алексея Батракова.

Агент Батракова Владимир Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер игрока в «ПСЖ» сохраняются.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Спортивный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов заявил журналистам, что "красно-зеленым" не поступало предложений по трансферу полузащитника Алексея Батракова.

В конце мая агент Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются.

"У клуба нет предложений по Батракову", - сообщил Ульянов.

Контракт 21-летнего Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа клубом из Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 млн евро.